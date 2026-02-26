La prensa española reaccionó al partidazo de Richard Ríos contra Real Madrid: le echaron flores

Richard Ríos fue titular y figura de su equipo en la derrota contra Real Madrid por los playoffs de la Champions League. El colombiano dio un pase clave para el gol de Rafa Silva, además de contener varios ataques liderados por Vinícius, Fede Valverde y compañía.

En la prensa española le echaron flores por su rendimiento dentro de la cancha e incluso hubo muchos hinchas pidiendo que paguen su fichaje para la próxima temporada.

Canal y hora para ver el sorteo de octavos de final en Champions League: conozca los cruces

El diario Marca, por ejemplo, destacó el remate del primer tiempo que casi se le cuela a Thibaut Courtois. “Está el madridismo acostumbrado a sus milagros, pero el del minuto 38 a disparo de Richard Ríos fue un poco más que eso. Tapado por un mar de piernas en el área, Courtois intuyó el perfecto disparo de Richard y sacó una mano espectacular para evitar el 1-2. Una mano que vale el pase a octavos de final”, escribieron.

Para el diario AS fue mucho más importante hablar sobre su labor táctica ante la ausencia de un extremo por derecha. “Sin el sancionado Prestianni, apostó por Richard Ríos como falso perfil de banda, porque cuando el Benfica tenía el balón se intercalaba por dentro para fijar a Camavinga y dejar así la banda a Dedic”, analizaron.

Richard Ríos en el partido de Benfica vs. Real Madrid por los playoffs de la Champions League. Foto: DPPI via AFP

Mundo Deportivo hizo énfasis en la espectacular atajada que tuvo que hacer Courtois para evitar el golazo de Richard Ríos que hubiera puesto en ventaja a Benfica. “Courtois evitó el tanto de Richard Ríos con una tremenda parada, mientras que los blancos generaban peligro entrando por banda. A pesar de los intentos de los dos equipos, se llegó al descanso con el 1-1 en el marcador”, apuntó el medio catalán.

Sport también habló de la jugada en la que “el belga se sacó una de esas manos que estiran los elegidos para frustrar un derechazo de Richard Ríos. Un disparo ante una defensa hundida que mostró la cara más precaria del Madrid”.

Balde de agua fría para James Rodríguez por comunicado oficial de Minnesota United

En las aplicaciones deportivas, Richard tuvo un puntaje promedio de 6.8 puntos. Aunque tuvo 88 % de efectividad en pases y recuperó la pelota en tres ocasiones, le pasó factura la tarjeta amarilla que recibió por una falta en el centro del campo.

Las palabras de Richard Ríos

A pesar de la derrota, el colombiano salió bien librado de su visita al Bernabéu y habló de lo que viene para el remate de la temporada con Benfica.

“Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Nosotros veníamos para proponer el juego que ya venimos haciendo desde hace tiempo. Aquí sabíamos que el campo y el rival también nos iban a exigir. Estudiamos un poco y tuvimos una dinámica de juego diferente, y creo que nos estaba resultando, pero por ahí dos salidas de juego malas nos costaron. Entonces nada, hay que seguir trabajando. Ahora es difícil, pero toca seguir trabajando”, indicó a ESPN.