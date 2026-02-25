Real Madrid sacó del camino al Benfica en Champions League: Vinícius Jr. sentenció la polémica llave

Este martes, 25 de febrero de 2026, Real Madrid recibió a Benfica por la vuelta de los playoffs de la Champions League. Se vieron las caras tras el polémico juego de ida en Portugal, el pasado 17 de febrero, donde La Casa Blanca ganó 1-0 y hubo un presunto acto de racismo sobre Vinicius Jr. por parte de Prestianni.

Ya este martes, en el estadio Santiago Bernabéu de la capital española, Real Madrid venció a Benfica 2-1 (global 3-1), lo que clasifica a los merengues para los octavos de final de la Champions League, y deja fuera a As Águias portuguesas.

No fue una llave fácil para el Real Madrid, a pesar de haber ganado. Hubo tramos donde Benfica, que dirige José Mourinho y donde juega el colombiano Richard Ríos, se impuso sobre el equipo español.

En cuanto a Richard Ríos, el colombiano fue titular con Benfica y tuvo un partido destacado en su aporte al mediocampo y la conexión con los atacantes.

El colombiano Richard Ríos dejó buenas sensaciones con Benfica, ante Real Madrid, en Champions. Foto: Getty Images

Primer tiempo: Real Madrid salvó el mal arranque ante Benfica

Quien primero pegó este martes fue Benfica, y se dio tan solo a los 14′ del primer tiempo. Rafa Silva aprovechó un rebote en el área merengue y envió el balón a guardar. Era el 1-0 que movía la eliminatoria y le daba vida a As Águias.

Pero justo cuando las papas quemaban, asomó la jerarquía del Real Madrid. Aurélien Tchouaméni puso el empate 1-1 que volvió a colocar a los merengues arriba en la eliminatoria. La alegría bajaba con fuerza de las gradas en el estadio Santiago Bernabéu.

Incluso, pasados los 30′ del primer tiempo, la algarabía del Bernabéu se hizo aún más grande porque Arda Güler encajó un tanto que significaba el 2-1, pero le fue anulado por fuera de juego milimétrico.

Con el empate parcial 1-1 se fueron al descanso, dejando para la segunda mitad la resolución de una de las llaves más mediáticas en estos playoffs de la Champions League.

Gianluca Prestianni explota contra el Real Madrid y calienta el partido: “Dan vergüenza”

Segundo tiempo: ida y vuelta, Vinícius Jr. al rescate

Las ocasiones no faltaron, incluso hubo varias de peligro. Benfica vio cómo el palo salvó al Real Madrid, tras un tiro magistral de Rafa Silva, y las águilas de Portugal sudaron frío cuando Valverde falló un mano a mano claro sobre portería rival. Esto ya sobre los 70′.

Una imagen que se llevó todas las miradas del partido fue la salida de Raúl Asencio, el defensor del Real Madrid, sobre los 75′. Lo sacaron en camilla y hubo preocupación por parte del cuerpo médico del cuadro español.

Raúl Asencio salió en camilla cuando se jugaba el tramo final entre Real Madrid y Benfica. Foto: AP

Instantes después de esa dura imagen, apareció Vinícius Jr. El brasileño concretó un pase al vacío, tras una desconcentración de la defensa del Benfica, y liquidó por completo la llave que lo tuvo a él como principal protagonista de principio a fin.

Sin más, Real Madrid logró su pase a los octavos de final de la Champions League. Ahora se enfrentará contra Sporting Lisboa o Manchester City, dependiendo completamente de lo que arroje el sorteo.