Deportes

Gianluca Prestianni explota contra el Real Madrid y calienta el partido: “Dan vergüenza”

La suspensión provisional de la UEFA fue ratificada y el futbolista argentino no tardó en reaccionar.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Semana
25 de febrero de 2026, 12:55 p. m.
Gianluca Prestianni se pronunció en su cuenta de X.
Gianluca Prestianni se pronunció en su cuenta de X. Foto: Getty Images

La UEFA hizo caso omiso a la apelación de Benfica y ratificó la sanción provisional contra Gianluca Prestianni, que definitivamente no podrá jugar el partido de vuelta contra Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu.

“Se confirma la decisión del Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA de 23 de febrero de 2026. El Sr. Gianluca Prestianni permanece suspendido provisionalmente para el próximo partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible”, afirmó el organismo a través de un comunicado oficial.

Anuncio oficial del Real Madrid sobre Kylian Mbappé: se confirmó la decisión de última hora

Benfica, que todavía defiende la inociencia de su jugador, hizo uso del recurso esperando que pudiera jugar. De hecho, el extremo argentino viajó hasta Madrid y estuvo entrenando la noche previa con el resto de sus compañeros.

Prestianni no será la única baja sensible para el partido de vuelta entre Real Madrid y Benfica por la Champions League. Kylian Mbappé se resintió de sus molestias en la rodilla izquierda y tampoco fue convocado por Álvaro Arbeloa.

Deportes

A Nacional se le cayó pieza clave a horas del juego con Santa Fe: nefasto reporte oficial

Deportes

Club de colombianos va por Marcelo Gallardo: al salir de River Plate habría bombazo total

Deportes

Millonarios lanza una queja formal contra el arbitraje: se filtró el documento completo

Deportes

Se vendrá el debut de James Rodríguez en Minnesota United: fecha, hora y rival posibles

Deportes

Fichaje oficial: Jarlan Barrera anunció su nuevo equipo y firmó contrato hasta diciembre

Deportes

Néstor Lorenzo se destapó y confesó la verdad sobre la convocatoria de Falcao al Mundial 2026

Deportes

Podría ir al Mundial 2026 en lugar de Falcao García: igualó récord del Tigre en Champions

Deportes

Gianluca Prestianni llegó a Madrid y así lo recibieron: video del momento exacto en el hotel

Deportes

Así reaccionó Benfica tras la sanción contra Gianluca Prestianni: tajante respuesta a la UEFA

Deportes

Mano dura de UEFA con Prestianni: oficializan su castigo por caso con Vinícius Júnior

Gianluca Prestianni de Benfica reacciona tras desperdiciar una ocasión en el partido contra Real Madrid en la Liga de Campeones, el miércoles 28 de enero de 2026, en Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)
Gianluca Prestianni reacciona tras desperdiciar una ocasión en el partido contra Real Madrid en la Liga de Campeones. Foto: AP

La crítica de Prestianni

Gianluca Prestianni reaccionó en sus redes sociales al fallo de la UEFA y lanzó una fuerte crítica por las expulsiones presuntamente perdonadas al Real Madrid en el partido de ida.

“Pegar una piña sin pelota se puede, se ve y ninguna sanción. Sancionar sin pruebas se puede, se ve. Ya no disimulan ni un poco con el Real. Vergüenza dan”, escribió el argentino.

Ni Jürgen Klopp ni Néstor Lorenzo: Luis Díaz prefirió a un viejo entrenador y sorprendió

Prestianni se refiere a una acción en la que Federico Valverde agredió a un jugador rival en la cara y pasa desapercibido para la terna arbitral. La repetición del momento desató polémica durante toda la semana pasada, sin embargo, el volante uruguayo no fue sancionado por la UEFA.

La reacción del futbolista argentino se regó como agua en los medios españoles, al punto que le tocó eliminarla para evitar castigos más graves por cuestionar las decisiones y sugerir que hay beneficios a favor del Real Madrid.

Este fue el trino de Gianluca Prestianni
Este fue el trino de Gianluca Prestianni Foto: @gianlucaa_11

Canal y hora para ver Real Madrid vs. Benfica

Con las ausencias sensibles de Prestianni y Mbappé, la serie de Champions League entre Real Madrid y Benfica se definirá este miércoles a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia).

La transmisión oficial estará a cargo de ESPN en su señal principal. El partido también será emitido por la plataforma de Disney + para usuarios de dispositivos móviles.

Real Madrid tiene la ventaja en el marcador por 1-0. En caso que Benfica gane por la mínima diferencia, todo se definirá en la prórroga de 30 minutos o en los disparos desde el punto penal si se mantiene la igualdad en el global.

Más de Deportes

Atlético Nacional no podrá hacer uso de uno de sus titulares y referente del plantel

A Nacional se le cayó pieza clave a horas del juego con Santa Fe: nefasto reporte oficial

Marcelo Gallardo caería parado yendo a otro club de gran proyección en Sudamérica

Club de colombianos va por Marcelo Gallardo: al salir de River Plate habría bombazo total

Millonarios mostró su molestia por el trabajo arbitral en la derrota contra Inter de Bogotá.

Millonarios lanza una queja formal contra el arbitraje: se filtró el documento completo

James Rodríguez aguarda por su estreno con Minnesota United en la MLS

Se vendrá el debut de James Rodríguez en Minnesota United: fecha, hora y rival posibles

Jarlan Barrera jugará el Torneo BetPlay con la camiseta del Real Cartagena.

Fichaje oficial: Jarlan Barrera anunció su nuevo equipo y firmó contrato hasta diciembre

Néstor Lorenzo habló sobre el caso de Radamel Falcao García

Néstor Lorenzo se destapó y confesó la verdad sobre la convocatoria de Falcao al Mundial 2026

A Falcao García le igualaron marca que tenía desde su estancia en Mónaco.

Podría ir al Mundial 2026 en lugar de Falcao García: igualó récord del Tigre en Champions

Amelia de Los Ríos, apneista colombiana que batió un Guinness en la disciplina

Amelia De los Ríos, Guinness de Colombia en la apnea: “56 anillos de aire en un minuto”

Néstor Lorenzo habló sobre la delicada situación en México, sede del Mundial 2026.

Néstor Lorenzo se pronunció sobre la ola de violencia en México, que tiene en vilo al Mundial 2026

Noticias Destacadas