Gianluca Prestianni explota contra el Real Madrid y calienta el partido: “Dan vergüenza”

La UEFA hizo caso omiso a la apelación de Benfica y ratificó la sanción provisional contra Gianluca Prestianni, que definitivamente no podrá jugar el partido de vuelta contra Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu.

“Se confirma la decisión del Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA de 23 de febrero de 2026. El Sr. Gianluca Prestianni permanece suspendido provisionalmente para el próximo partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible”, afirmó el organismo a través de un comunicado oficial.

Anuncio oficial del Real Madrid sobre Kylian Mbappé: se confirmó la decisión de última hora

Benfica, que todavía defiende la inociencia de su jugador, hizo uso del recurso esperando que pudiera jugar. De hecho, el extremo argentino viajó hasta Madrid y estuvo entrenando la noche previa con el resto de sus compañeros.

Prestianni no será la única baja sensible para el partido de vuelta entre Real Madrid y Benfica por la Champions League. Kylian Mbappé se resintió de sus molestias en la rodilla izquierda y tampoco fue convocado por Álvaro Arbeloa.

Gianluca Prestianni reacciona tras desperdiciar una ocasión en el partido contra Real Madrid en la Liga de Campeones. Foto: AP

La crítica de Prestianni

Gianluca Prestianni reaccionó en sus redes sociales al fallo de la UEFA y lanzó una fuerte crítica por las expulsiones presuntamente perdonadas al Real Madrid en el partido de ida.

“Pegar una piña sin pelota se puede, se ve y ninguna sanción. Sancionar sin pruebas se puede, se ve. Ya no disimulan ni un poco con el Real. Vergüenza dan”, escribió el argentino.

Ni Jürgen Klopp ni Néstor Lorenzo: Luis Díaz prefirió a un viejo entrenador y sorprendió

Prestianni se refiere a una acción en la que Federico Valverde agredió a un jugador rival en la cara y pasa desapercibido para la terna arbitral. La repetición del momento desató polémica durante toda la semana pasada, sin embargo, el volante uruguayo no fue sancionado por la UEFA.

La reacción del futbolista argentino se regó como agua en los medios españoles, al punto que le tocó eliminarla para evitar castigos más graves por cuestionar las decisiones y sugerir que hay beneficios a favor del Real Madrid.

Este fue el trino de Gianluca Prestianni Foto: @gianlucaa_11

Canal y hora para ver Real Madrid vs. Benfica

Con las ausencias sensibles de Prestianni y Mbappé, la serie de Champions League entre Real Madrid y Benfica se definirá este miércoles a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia).

La transmisión oficial estará a cargo de ESPN en su señal principal. El partido también será emitido por la plataforma de Disney + para usuarios de dispositivos móviles.

Real Madrid tiene la ventaja en el marcador por 1-0. En caso que Benfica gane por la mínima diferencia, todo se definirá en la prórroga de 30 minutos o en los disparos desde el punto penal si se mantiene la igualdad en el global.