Ni Jürgen Klopp ni Néstor Lorenzo: Luis Díaz prefirió a un viejo entrenador y sorprendió

Una de las ventajas que tiene Luis Díaz, con su exitosa carrera, es tener en el historial a varios entrenadores de alto nivel. Sin embargo, Lucho dejó ver su preferencia por uno en particular: Julio Comesaña.

Luis Díaz y Julio Comesaña vivieron una época dorada en Junior de Barranquilla, donde fueron campeones y llegaron a la final de la Copa Sudamericana. Quizás por eso, y por el cariño del guajiro al tiburón, fue que Lucho prefirió a Comesaña sobre otros entrenadores de primer nivel que ha tenido, como Jürgen Klopp y Néstor Lorenzo.

Julio Comesaña cuando dirigía a Junior de Barranquilla. Foto: Colprensa.

Luis Díaz elige a Julio Comesaña como mentor en su película

Lo cierto es que Luis Díaz hizo una dinámica con Bayern Múnich. Se trató de un video en las redes sociales del cuadro bávaro, donde le peguntaron al guajiro sobre los personajes de una película que lo tuviera a él como protagonista. Le hicieron escoger villano, mentor y actor que lo interpretaría.

Cuando a Lucho le indagaron sobre su mentor, él mismo dijo “entrenador... Julio Comesaña, de Colombia”. No cabe ninguna duda que la conexión entre ambos personajes trascendió más allá de la cancha.

🕸️ Peter Parker, Daniel Muñoz, el profe Comesaña y Jhon Durán: Bienvenidos al multiverso de Luchito 🇨🇴🕷️⚽️⚽️ pic.twitter.com/koggtTF8Ng — FC Bayern München Español (@FCBayernES) February 24, 2026

Julio Comesaña se refirió a lo dicho por Luis Díaz

Entonces, las palabras de Luis Díaz cruzaron los continentes y llegaron hasta oídos de Julio Comesaña. En diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio, el técnico no se guardó palabra alguna tras lo dicho por el guajiro.

“Qué le parece, Lucho es un extraordinario ser humano, generoso, solidario, y respetuoso. Quizás está devolviendo de alguna manera el agradecimiento, no sé, por las cosas normales de mi forma de ser que yo hice con él”, arrancó afirmando Comesaña

Y agregó: “Yo no tuve un trato diferente que con otros, sino que es alguien sensible y siempre digo una palabra que no digo todo: Lucho es un ser humano confiable”.

Y es que Junior de Barranquilla fue el gran trampolín y vitrina que necesitaba Luis Díaz para dar el gran salto a Europa. De allí pasó a Porto de Portugal, donde sus excelentes actuaciones le permitieron ser visto por Jürgen Klopp y Liverpool lo acabó comprando.

Después de ganar todo con Liverpool, y tras una diferencia por temas salariales, según reporta la prensa europea, Bayern Múnich desembolsó 75 millones de euros a los reds de Anfield para hacerse con los servicios del guajiro.

Luis Díaz, una figura latente en Bayern Múnich. Foto: Getty Images

En el poco tiempo que lleva allí, al servicio de Bayern Múnich, Luis Díaz se convirtió en el refuerzo más importante del cuadro bávaro. Y no solo eso, pues también integra uno de los tridentes ofensivos más poderosos del mundo, junto a Michael Olise y Harry Kane.