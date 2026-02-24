Deportes

Ni Jürgen Klopp ni Néstor Lorenzo: Luis Díaz prefirió a un viejo entrenador y sorprendió

Aunque Klopp y Lorenzo hayan sido fundamentales en la carrera de Luis Díaz, el guajiro tiene su inclinación por otro estratega que lo tuvo en el pasado.

Redacción Deportes
24 de febrero de 2026, 10:09 p. m.
Luis Díaz prefirió a otro entrenador por encima de Klopp.
Luis Díaz prefirió a otro entrenador por encima de Klopp. Foto: Izq: Getty Images / Der: Prensa Bayern Múnich.

Una de las ventajas que tiene Luis Díaz, con su exitosa carrera, es tener en el historial a varios entrenadores de alto nivel. Sin embargo, Lucho dejó ver su preferencia por uno en particular: Julio Comesaña.

Luis Díaz y Julio Comesaña vivieron una época dorada en Junior de Barranquilla, donde fueron campeones y llegaron a la final de la Copa Sudamericana. Quizás por eso, y por el cariño del guajiro al tiburón, fue que Lucho prefirió a Comesaña sobre otros entrenadores de primer nivel que ha tenido, como Jürgen Klopp y Néstor Lorenzo.

Julio Comesaña cuando dirigía a Junior de Barranquilla.
Julio Comesaña cuando dirigía a Junior de Barranquilla. Foto: Colprensa.

Luis Díaz elige a Julio Comesaña como mentor en su película

Lo cierto es que Luis Díaz hizo una dinámica con Bayern Múnich. Se trató de un video en las redes sociales del cuadro bávaro, donde le peguntaron al guajiro sobre los personajes de una película que lo tuviera a él como protagonista. Le hicieron escoger villano, mentor y actor que lo interpretaría.

Cuando a Lucho le indagaron sobre su mentor, él mismo dijo “entrenador... Julio Comesaña, de Colombia”. No cabe ninguna duda que la conexión entre ambos personajes trascendió más allá de la cancha.

