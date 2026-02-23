Deportes

Bayern Múnich reconoce a Luis Díaz y conmueve con vieja fotografía de sus inicios: hay revuelo

Se trata de una imagen de Luis Díaz joven, cuando apenas daba sus primeros pasos en el fútbol y soñaba con llegar a equipos como Bayern Múnich.

Redacción Deportes
23 de febrero de 2026, 10:31 p. m.
Luis Díaz, estelar en el Bayern Múnich de Vincent Kompany
Luis Díaz, estelar en el Bayern Múnich de Vincent Kompany Foto: Getty Images

Las constantes buenas actuaciones de Luis Díaz en Bayern Múnich hacen que el club bávaro lo reconozca constantemente. Ahora, por medio de sus redes sociales, el equipo alemán publicó una fotografía de Lucho cuando era un joven.

Fue este lunes, 23 de febrero de 2026, en la cuenta de Bayern Múnich en español en X. “Como empezó / Como va”, reza el post de la fotografía que causó rápidamente cerca de 10 mil visualizaciones y varios compartidos.

Luis Díaz, el colombiano que luchó por ser futbolista profesional y ya la estalla en Bayern Múnich. De hecho, la temporada estelar que el guajiro está teniendo en todas las competencias hace que Néstor Lorenzo esté tranquilo por su ritmo de cara al Mundial 2026 con Selección Colombia.

Los números de Luis Díaz en esta temporada con Bayern Múnich

Al 23 de febrero de 2026, y aún con varios partidos por disputarse en la temporada, Luis Díaz tiene los siguientes números desde su llegada al Bayern Múnich:

  • Goles: 19
  • Asistencias: 13
El dato se vuelve aún más asombroso al revisar que Luis Díaz ha anotado en todas las competencias con Bayern Múnich: Bundesliga, Copa de Alemania, Champions League y hasta la Supercopa de Alemania, que fue de un solo partido y de la cual quedó campeón, siendo su primer título con el elenco bávaro.

Lucho se encargó de demostrar, en silencio pero hablando en la cancha, que valió esos 75 millones de euros que Bayern Múnich pagó a Liverpool por su traspaso. Ahora, Díaz integra uno de los mejores tridentes de ataque en Europa, junto a Michael Olise y Harry Kane.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

Nada más y nada menos que contra Borussia Dortmund, el sábado 28 de febrero, por la fecha 24 de la Bundesliga alemana. Incluso, la ecuación es sencilla, pues si los bávaros vencen a Die Borussen, tendrán casi que asegurado el trofeo de campeones.

Luis Díaz empieza a ver muy de cerca la posibilidad de alzar el trofeo de Bundesliga con Bayern Múnich.
Luis Díaz empieza a ver muy de cerca la posibilidad de alzar el trofeo de Bundesliga con Bayern Múnich. Foto: Getty Images

Antes del partido, Bayern Múnich asoma líder de la Bundesliga con 60 puntos. Borussia Dortmund es segundo con 52, a ocho de los bávaros. Si Luis Díaz y compañía llegan a ganar, sumarían 63 en el acumulado y 11 de diferencia contra su perseguidor.

