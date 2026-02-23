Deportes

Así opera la ‘cláusula de idioma’ para Luis Díaz en Bayern: incumplir le saldría muy caro

Lucho tiene que acatar para no ver afectado su sueldo. De no hacer lo que está estipulado, perdería entre 20 y 217 millones de pesos.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

23 de febrero de 2026, 4:49 p. m.
Luis Díaz, figura y uno de los mejores del Bayern Múnich en la actual temporada.
Luis Díaz, figura y uno de los mejores del Bayern Múnich en la actual temporada. Foto: Getty Images

Contra la pared ha puesto el Bayern Múnich a Luis Díaz. Su arribo al cuadro alemán ha tenido algunas exigencias de las cuales no se tuvo conocimiento sino hasta las últimas horas gracias al diario Bild.

Según lo informado por estos, el conjunto bávaro le puso una cláusula al guajiro relacionada con el idioma alemán. De acuerdo a lo expuesto, el atacante está obligado a aprender el idioma, o de lo contrario está expuesto a sanciones fuertes de tipo económico.

En resumen, tres puntos son los claves para que Lucho no incumpla y así su sueldo de varios millones se mantenga intacto.

Luis Díaz salió sin gol ni asistencia en el juego de Bundesliga ante Eintracht Frankfurt.
Luis Díaz salió sin gol ni asistencia en el juego de Bundesliga ante Eintracht Frankfurt. Foto: FC Bayern via Getty Images
  • Está obligado a tomar entre 2 y 3 sesiones semanales de alemán.
  • El club le hace evaluaciones internas periódicas para comprobar sus verdaderos avances.
  • Si “Lucho” no cumple con las clases o reprueba por no demostrar progreso, se enfrenta a duras multas que van desde los 5.000 hasta los 50.000 euros, descontados directamente de su salario mensual.

A la hora de hacer la conversión de lo que perdería Lucho si no aprende alemán, se podría decir que su castigo iría entre los 21.750.000 (veintiún millones setecientos cincuenta mil pesos colombianos) y 217.500.000 (doscientos diecisiete millones quinientos mil pesos colombianos).

Fifa se pronunció por ola violenta en Guadalajara, sede de Colombia y donde se jugará el Mundial 2026

Rajado en la última salida con Bayern

Luis Díaz tuvo minutos, pero no logró destacar en el más reciente triunfo del Bayern Múnich por la Bundesliga. A pesar de que el cuadro bávaro se impuso 3-2 frente al Eintracht Frankfurt, el extremo guajiro no figuró ni en goles ni en asistencias.

La presentación generó opiniones divididas: mientras algunas plataformas lo calificaron cerca de los 8.0 puntos, medios influyentes en Alemania, como Bild, consideraron que Díaz Marulanda no tuvo un rendimiento sobresaliente en el compromiso correspondiente a la jornada 23.

Harry Kane abrió el marcador tras un cabezazo preciso de Stanišić.
Luis Díaz fue titular y aportó velocidad y movilidad en el ataque. Foto: Getty Images

En su evaluación individual de los futbolistas que participaron, el diario determinó que, en una escala de 1 a 5 —donde 1 representa la nota más alta y 5 la más baja—, al colombiano le correspondía un 4.

“Tuvo una primera mitad bastante discreta. Fue más ágil en la segunda mitad; Santos atajó su disparo con una zancada (54′). Puntuación: 4”, fueron las escasas líneas que escribieron sobre Lucho.

Aunque dentro del Bayern parecen satisfechos con lo mostrado por Díaz, la prensa deportiva fue más severa en su análisis y le asignó la misma calificación que a un jugador afectado por una lesión de gravedad, como el canadiense Alphonso Davies.

Revelan la lista previa de Néstor Lorenzo: estos serían los elegidos para enfrentar a Croacia y Francia

Retos venideros

En Bundesliga, Bayern Múnich parece indestronable del primer lugar de la tabla de posiciones. Borussia Dortmund sería el único que podría apretarle el paso, a falta de un buen tramo de la temporada por desarrollarse.

Luis Díaz se lamenta en medio del clásico con Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund
Luis Díaz se lamenta en medio del clásico con Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund. Foto: Getty Images

En la fecha 24, a disputarse el próximo sábado 28 de febrero, justo el primero y segundo se estarán midiendo en un partido programado para las 12:30 (hora de Colombia).

De ganar, Bayern le ampliará la diferencia de 8 a 11 puntos al Dortmund, dejando casi sentenciado el título de la Bundesliga a su favor. Vale recordar que la última vez que se midieron fue triunfo de los de Múnich por marcador 2-1.

