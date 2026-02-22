Deportes

Fifa se pronunció por ola violenta en Guadalajara, sede de Colombia y donde se jugará el Mundial 2026, según medio mexicano

Empiezan a conocerse versiones sobre la preocupación del máximo ente del fútbol. Claro Sports asegura que la Fifa le respondió.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

22 de febrero de 2026, 8:43 p. m.
Fifa manifestó preocupación por lo que pasa en Guadalajara, sede de concentración de Colombia en el Mundial 2026.
Fifa manifestó preocupación por lo que pasa en Guadalajara, sede de concentración de Colombia en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Guadalajara, México, se encuentra literalmente en llamas luego de las represalias de los grupos violentos tras darse la caída del narcotraficante Nemesio Oseguera, alias el Mencho.

En redes sociales, la difusión de imágenes que muestran cómo se ha despertado el caos han comenzado a generar alertas sobre la realización de la Copa del Mundo a mediados del 2026.

GUWAHATI, INDIA - JANUARY 13: FIFA World Cup Trophy stands on display for public inside a glass box during the Special Trophy Tour on January 13, 2026 in Guwahati, India. Ahead of the FIFA World Cup 2026, which is scheduled to kick off on June 11, the original FIFA World Cup Trophy arrived in India as part of its official global trophy tour. David Talukdar / Anadolu (Photo by David Talukdar / Anadolu via AFP)
Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Foto: Anadolu via AFP

En la ciudad en la que se despertó la ola violenta se tiene previsto que se jueguen varios compromisos del torneo.

Además, surge la duda de si la Selección Colombia -y otras de la cita mundial- contaría con las garantías suficientes en la que ya fue elegida como su sede de concentración para la fase de grupos.

Ante la situación que se vive en territorio manito, y sabiendo que el Mundial está a tan solo 109 días de iniciar, medios como Claro Sports consultaron a fuentes de Fifa por su postura tras lo que está pasando en México.

En una nota publicada a través de su portal web, estos revelaron lo que le contestó el máximo ente del balompié mundial.

Otro amistoso para la Selección Colombia antes del Mundial 2026: país asiático confirmó detalles

Inicialmente, Fifa se centraría en los dos partidos del repechaje que están programados para jugarse el 26 y 31 de marzo.

“Existe preocupación y está bajo consideración si se mantienen o no en la capital jalisciense los juegos de repechaje agendados para el 26 de marzo de 2026 en el Estadio Akron", indica la nota de Claro Sports, citando a la Fifa.

Valga recodar que de esa repesca saldrá el último rival para la Selección Colombia en el grupo K. Uzbekistán y Portugal son los otros de la zona.

Fechas del repechaje a jugarse en Guadalajara:

  • 26/03/26 | Nueva Caledonia vs. Jamaica
  • 31/03/26 | El ganador enfrentará a la República Democrática del Congo

“La Fifa estructuró dos llaves para la repesca del Mundial 2026 y la llave A fue asignada a Guadalajara. En ella, equipos de Oceanía, Concacaf y África lucharán por un lugar en el torneo".

Fútbol de México paga caro la muerte de alias el Mencho: Liga MX suspendió tres juegos

Además de esos compromisos, Guadalajara espera albergar cuatro partidos de la fase de grupos. Uno de esos que están programados sería el de la fecha 2 para la Selección Colombia.

  • 11 de junio de 2026: República de Corea vs. Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o Chequia (Grupo A)
  • 18 de junio de 2026: México vs. República de Corea (Grupo A)
  • 23 de junio de 2026: Colombia vs. Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo (Grupo K)
  • 26 de junio de 2026: Uruguay vs. España (Grupo H)
Luis Díaz durante un amistoso de la Selección Colombia en Estados Unidos.
Selección Colombia se encuentra al tanto de la situación para el Mundial 2026. Foto: AFP

Por lo reciente que está la situación, la preocupación está a pleno. A pesar de eso, “las autoridades locales han reiterado que se tomarán todas las precauciones necesarias para que Guadalajara pueda recibir los partidos de la Copa del Mundo de manera segura y eficiente“, aseveran desde Claro Sports.

Para este lunes se espera alguna comunicación oficial de Fifa, que dé un parte de tranquilidad para quienes piensan hacer presencia en Guadalajara.

