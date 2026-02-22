Deportes

Fútbol de México paga caro la muerte de alias el Mencho: Liga MX suspendió tres juegos

A pocos meses del Mundial 2026, una de las ciudades que será sede se encuentra en caos. ¿Hay dudas sobre la organización?

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

22 de febrero de 2026, 6:32 p. m.
Liga MX dispuso que no se jugaran varios partidos por el caos que ha generado la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho.
Querétaro y Juárez, partido correspondiente a la séptima jornada de la primera división del fútbol mexicano, fue suspendido este domingo 22 de febrero por hechos violentos registrados tras el abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera, alias el Mencho, anunció la Liga MX.

El encuentro por la séptima jornada del torneo Clausura debía disputarse en el estadio La Corregidora, en la ciudad de Querétaro, sede donde además la selección mexicana tiene previsto enfrentar a Islandia el miércoles en un amistoso de cara al Mundial 2026.

“El partido entre los clubes Querétaro y Juárez, correspondiente a la jornada 7 del torneo Clausura 2026, a disputarse en el estadio La Corregidora, será reprogramado”, informó la primera división del fútbol mexicano en un comunicado.

La Corregidora se ubica cerca de Jalisco, estado donde este domingo el ejército mexicano confirmó la muerte de Oseguera, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, y en el que sujetos armados han realizado bloqueos con autos y camiones incendiados en respuesta al operativo.

Otro amistoso para la Selección Colombia antes del Mundial 2026: país asiático confirmó detalles

La liga femenina también suspendió el clásico entre Guadalajara y América, programado en el estadio Akron, en Zapopan (Guadalajara), y la Liga Expansión (segunda división) aplazó el duelo entre Tapatío y Tlaxcala, previsto en el estadio Gregorio ‘Tepa’ Gómez, también en el estado de Jalisco.

El Mencho, de 59 años, era uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.

Ola de violencia alerta el Mundial 2026

109 días restan para el Mundial 2026 y una de las ciudades sedes, como es Guadalajara, en México, se encuentra colvulsionada por la muerte del capo Nemesio Oseguera, alias el Mencho.

En el aeropuerto de dicha ciudad, así como en otras zonas, hubo represalias. Videos que se han reproducido en las diferentes redes sociales mostraron la gravedad de la situación.

“Guadalajara, sede de cuatro partidos de la Copa del Mundo 2026, sufrió un estallido de violencia a menos de cuatro meses del inicio de la Copa del Mundo”, alerta el medio deportivo Olé, de Argentina.

“En las últimas horas, el Gobierno de México confirmó que un operativo de fuerzas federales terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, apodado Mencho, supuesto líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Y en represalia, la ciudad fue tomada por los narcos”, sumaron sobre la compleja situación que se vive en suelo manito.

“Realizaron bloqueos e incendiaron vehículos y comercios en distinos puntos de Guadalajara, Mochoacán, Guanajuato, Colima, Nayarit y Tamaulipas”, dijeron de las zonas afectadas del país.

Fifa le dio el ‘sí’ a la Selección Colombia: se confirmó decisión clave para el Mundial 2026

“Un grupo de sicarios generó caos en el aeropuerto de la ciudad y se difundieron videos con corridas de los pasajeros. Mencho era uno de los narcotraficantes más buscados por la DEA. La recompensa por él era de 15 millones de dólares. Piden no salir de las casas”, explica el Diario Olé del caos en México.

En las próximas horas se podrían dar pronunciamientos de Fifa, así como otros entes, para saber si se mantiene como está previsto la organización del Mundial 2026.

*Con información de AFP.

