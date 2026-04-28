El impresionante video de la captura del posible sucesor de ‘El Mencho’: Cientos de militares participaron en el operativo

En un operativo con la participación de cientos de militares, las autoridades mexicanas capturaron este lunes, 27 de abril, a uno de los sucesores de Nemesio “El Mencho” Oseguera, fundador del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras intentaba huir por un desagüe.

Cayó en México, alias el Jardinero, el señalado sucesor del Mecho; se ofrecía millonaria recompensa por su captura

Oseguera murió en febrero tras ser herido por soldados durante un violento operativo en Jalisco, que provocó una asonada criminal en la que los secuaces de “El Mencho” quemaron vehículos para bloquear vías en 20 de los 32 estados del país.

La detención de Audias Flores Silva, uno de los hombres más cercanos a Oseguera, en el estado de Nayarit, limítrofe con Jalisco, llevó a que las autoridades locales pidieran en Facebook a la población resguardarse en sus hogares ante la posibilidad de nuevos bloqueos y acciones violentas.

Cartel de recompensa de Audias Flores Silva, alias el Jardinero Foto: Captura de pantalla de X

Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por Flores Silva. Según el centro de análisis Insight Crime, el líder criminal se perfilaba como uno de los sucesores del fundador del CJNG.

Apodado “El Jardinero”, fue “el brazo derecho” de Oseguera hasta su muerte, dijo a AFP David Saucedo, especialista en seguridad.

También fue el encargado de negociar a nombre de Oseguera una alianza entre el CJNG y “Los Chapitos”, la facción del Cártel de Sinaloa comandada por los herederos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, añadió Saucedo al citar fuentes de inteligencia de Estados Unidos y México.

Flores Silva estuvo preso cinco años en Estados Unidos y fue liberado en 2016. Según la información difundida por autoridades mexicanas, controlaba varios laboratorios de metanfetaminas en Jalisco y el estado vecino de Zacatecas.

La Marina y la Secretaría de Defensa difundieron las imágenes del operativo.

Capturado en un desagüe

La Marina de México planeó y ejecutó la operación de su captura tras 19 meses de seguimiento y luego de “intercambio de información con agencias estadounidenses”, informó el Gabinete de Seguridad en un comunicado.

El cabecilla del CJNG “se encontraba resguardado en una cabaña, con un dispositivo de seguridad” integrado por unas 30 camionetas y “más de 60 personas” armadas, detalló el texto.

El despliegue se efectuó en la comunidad de El Mirador, con apoyo de cuatro helicópteros y más de 500 militares. La Secretaría de Marina destacó que no requirió “un solo disparo”.

Captura de El Jardinero en Nayarit, México Foto: X/@JLMNoticias

Cuando llegaron los elementos de seguridad, los escoltas de Flores se dispersaron “a manera de distracción”, pero el capo fue localizado y detenido “cuando intentaba ocultarse en un conducto de desagüe”, indicaron las autoridades.

Flores Silva es “requerido por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición”, dijo en la red social X Omar García Harfuch, secretario de Seguridad.

Había un altar religioso y medicamentos: los detalles de la casa en donde alias El Mencho estuvo antes de morir

A la par, fue detenido en Jalisco César Alejandro “N”, alias “El Güero Conta”, operador financiero de Flores Silva, informó el secretario.

El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, reconoció “la valentía y precisión” de la Marina en el operativo. “Juntos, logramos resultados que hacen más seguras a nuestras naciones”, añadió en un mensaje en X.

I recognize the courage and precision of @SEMAR_mx in the operation that led to the arrest of Audias Flores-Silva, “El Jardinero.” Actions like this strengthen security and help dismantle criminal networks that threaten our communities. Together, we deliver results that make… https://t.co/WFngRhE4uh — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 27, 2026

La captura se da cuando México y Estados Unidos cruzan reclamos debido a la muerte de dos agentes estadounidenses en un accidente de tráfico luego de participar en un operativo antidrogas en territorio mexicano, sin contar con los permisos necesarios.

Con información de Europa Press*