‘Influencer’ señalada en redes de “traicionar” al Mencho rompió el silencio tras la muerte del líder narcotraficante

En medio de los bloqueos y hechos de violencia registrados en el occidente de México tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, comenzó a circular en redes sociales una versión que señalaba a una creadora de contenido como pieza clave para ubicar al líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tapalpa, Jalisco.

Las especulaciones apuntaron directamente a María Julissa, quien fue vinculada en publicaciones digitales con la presunta entrega de información que habría facilitado el operativo militar. Sin embargo, la influencer negó de manera categórica cualquier relación con los hechos.

“La información que está circulando es falsa y carece de fundamento (...) Les pido que no compartan contenido sin verificar y que no den por cierta cualquier información que vean en redes”, escribió en una de sus más recientes publicaciones.

María Julissa desmiente relación con la muerte del Mencho. Foto: Montaje El País: Instagram: @mariajulissa13/ redes sociales

De acuerdo con la versión oficial presentada por la Secretaría de la Defensa Nacional, el operativo se activó luego de que labores de inteligencia detectaran que una mujer cercana al capo se reuniría con él en Tapalpa. Esa pista permitió ubicar el inmueble donde permanecía Oseguera, quien murió el domingo tras resultar herido en un enfrentamiento con fuerzas federales.

El secretario mexicano de Defensa, Ricardo Trevilla, narró el lunes en conferencia que un hombre de confianza de “una de las parejas sentimentales del Mencho” la llevó a una casa en esa localidad. La mujer se fue del lugar el sábado, pero Oseguera permaneció allí rodeado de un círculo de seguridad.

Tras conocerse esos detalles, en plataformas digitales comenzaron a difundirse mensajes y supuestas imágenes que intentaban vincular a la influencer con la mujer mencionada por las autoridades. Ninguna dependencia federal ha confirmado esa versión.

La mujer pidió prudencia con respecto a las informaciones en redes. Foto: Instagram: @mariajulissa13

Minutos antes de su comunicado formal, María Julissa ya había adelantado en sus historias de Instagram que aclararía los señalamientos. “Obviamente yo jamás me metería con ese tema. Soy una persona a la que le gusta llevar mucho la fiesta en paz”, dijo.

También pidió a sus seguidores que, en caso de encontrar publicaciones que la relacionen con el caso, las reporten. “Por favor reporten porque no es verdad y se los pido de corazón”, expresó, al tiempo que señaló que “en internet ahora es muy fácil editar fotos y esa pudo ser una causa de los señalamientos”.

La creadora de contenido agradeció además a quienes se comunicaron directamente con ella para verificar la información y reiteró la importancia de consultar fuentes oficiales antes de compartir contenido.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado públicamente a la mujer cuya reunión habría sido clave en el despliegue militar. Tampoco existe confirmación oficial que vincule a la influencer con la operación que culminó con la muerte del exlíder del CJNG.