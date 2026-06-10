EE. UU. impidió encuentro entre Petro y el alcalde socialista de Nueva York. Funcionarios sintieron amenaza de arresto del presidente colombiano

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, tenía programado mantener esta semana su primer encuentro con un mandatario extranjero, pero la Administración Trump terminó bloqueándolo de manera indirecta, según reportó el Washington Post.

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Según indicaron cuatro personas conocedoras del caso, Mamdani planeaba reunirse con el presidente colombiano Gustavo Petro, igualmente identificado con el socialismo democrático, quien ha denunciado que la Casa Blanca está interviniendo en el proceso electoral que se avecina en su país.

De acuerdo con estas fuentes, para el joven alcalde neoyorquino la cita buscaba abrir un diálogo sobre la democracia en las Américas, aunque numerosos observadores probablemente la habrían interpretado como una muestra del creciente protagonismo de Mamdani dentro de la izquierda internacional.

Gustavo Petro junto a Zohran Mamdani. Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil: @petrogustavo

Las personas consultadas, que al igual que otras solicitaron mantener el anonimato debido a la sensibilidad diplomática del asunto, señalaron que el encuentro representaba precisamente esa proyección.

Según el medio, las autoridades colombianas suspendieron discretamente la reunión después de un encuentro celebrado en Bogotá entre representantes estadounidenses y colombianos, durante el cual funcionarios del Departamento de Estado aseguraron que la actividad prevista para esa semana resultaba inaceptable.

Según dos de las fuentes, los funcionarios colombianos entendieron esta postura como una advertencia de que Petro podría ser detenido de inmediato si decidía seguir adelante con la reunión.

Gustavo Petro asumió su periodo como presidente del Consejo de Seguridad de la ONU y se encuentra de visita en Nueva York. Foto: AFP

Por otro lado, un funcionario del Departamento de Estado declaró a The Washington Post que la visita violaría las restricciones de visado que Estados Unidos impuso contra Petro tras el polémico discurso del mandatario colombiano en una calle de la ciudad.

“Una visa es un privilegio, no un derecho”, dijo el funcionario del Departamento de Estado.

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“La visa estadounidense de cualquier persona corre el riesgo de ser revocada si visita Estados Unidos e insta de manera escandalosa a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes del presidente debidamente electo de los Estados Unidos”.

Según el medio, tras la conversación entre funcionarios estadounidenses y colombianos, Bogotá informó a la oficina de Mamdani que el viaje de Petro se acortaría, “lo que excluiría la posibilidad de una conversación”, dijo una persona familiarizada con las conversaciones.

Donald Trump y Zohran Mamdani. Foto: Getty Images

Cabe destacar que la tensión entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, sigue en aumento.

Al presidente colombiano no le gustó que Trump volviera a pronunciarse a favor del candidato Abelardo de la Espriella, expresando su malestar a través de su cuenta personal de X, con un mensaje que publicó en medio de la agenda de trabajo que está adelantando en Nueva York.

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Las relaciones entre países no deben construirse sobre ideologías efímeras, sino sobre pactos por la Vida y la Libertad permanentes, como le propuse al presidente Donald Trump, frente al retrato de Abraham… https://t.co/QZxfMb4Sa9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 10, 2026

“Al presidente Donald Trump le informo que la Constitución de Colombia prohíbe apoyos y dineros extranjeros. Es delito en Colombia que dineros extranjeros traten de modificar la opinión libre de la colombianidad a través de grandes campañas de inteligencia artificial, transformando la mentira en verdad”, dijo Petro.