Funcionario israelí arremete contra Gustavo Petro: “No está claro qué tomó antes de la discusión esta mañana”

Tras la intervención en el Consejo de Seguridad de la ONU del presidente de Colombia, Gustavo Petro, el embajador de Israel ante las Naciones Unidas arremetió contra el mandatario colombiano y criticó sus palabras ante miembros del consejo.

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“Tras tuitear «Heil Hitler» sin siquiera molestarse en disculparse, la plataforma del Consejo de Seguridad de la ONU dio voz a un líder delirante que difunde declaraciones antisemitas”, dijo el embajador Danny Danon en su cuenta de X.

“Hoy, el Presidente de Colombia incluso afirmó que ‘Estamos volviendo a la era de los nazis’. No está claro qué tomó antes de la discusión esta mañana, pero nada justifica las palabras reprobables que salieron de su boca”, criticó el funcionario israelí.

After tweeting “Heil Hitler” and not even bothering to apologize, the UN Security Council platformed a delusional leader who spreads anti-Semitic statements. Today the President of Colombia even claimed that “We're going back to the era of the Nazis”



It is not clear what he took… pic.twitter.com/1YlOe40nbI — Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) June 10, 2026

Y es que, apenas unos días después de publicar la frase “Heil Hitler” en las redes sociales, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a invocar a los nazis, esta vez tras criticar la conducta de Israel en Gaza ante las Naciones Unidas.

El presidente Petro, en las últimas semanas de su mandato antes de la segunda vuelta de las elecciones del 21 de junio, provocó indignación cuando publicó “Heil Hitler” el domingo en respuesta a un artículo de opinión que apoyaba al candidato presidencial de derecha Abelardo de la Espriella.

Más tarde, Petro justificó el empleo de la expresión asociada al nazismo, asegurando que su intención era cuestionar el lenguaje utilizado por el autor de la columna de opinión, al que atribuyó el uso de “expresiones de carácter fascista”.

El nuevo revés se produjo a poco de que el presidente Petro interviniera durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Oriente Medio, en la sede de la ONU en Nueva York. Foto: AFP

Esta explicación llegó después de que dirigentes israelíes y diversos sectores manifestaran su rechazo, al considerar improcedente la referencia a “Heil Hitler”.

Este miércoles, durante una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el mandatario colombiano reconoció, según reportan medios de comunicación en español, que debió haber aportado un mayor contexto al momento de publicar el mensaje con la frase “Heil Hitler”.

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No obstante, volvió a hacer alusión al nazismo al abordar cuestiones relacionadas con la disputa por los hidrocarburos y la ofensiva militar de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza.

“Eso es lo que hace que caigan misiles sobre la población, sobre los niños”, expresó Petro en referencia a la competencia por los combustibles fósiles, de acuerdo con un video difundido por el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, en el que aparece lo que sería la traducción simultánea al inglés proporcionada por Naciones Unidas.

Varios países hacen parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Foto: AFP

“Veinte mil personas han muerto en Gaza”, dijo Petro. “Esas cifras no se pueden ocultar. Ningún interés político ni económico puede encubrir ese hecho. Y ese es el verdadero hilo conductor de lo que voy a decir aquí: estamos retrocediendo a la era nazi”, aseveró el mandatario colombiano.