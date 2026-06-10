Primera reacción de Gustavo Petro tras la suspensión que ordenó la Comisión de Acusación: “No he participado en política”

Desde Nueva York, donde participa en una nueva sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció sobre la decisión que ordena la suspensión de su cargo en plena campaña electoral.

En una rueda de prensa que se realizó en las Naciones Unidas, el jefe de Estado insistió en que no ha participado en política, pese a las múltiples quejas que se han conocido por varios mensajes y declaraciones que ha realizado recientemente.

Gustavo Petro, ¿con libertad para hacer política en favor de Iván Cepeda? El uribismo habla de “jugadita” para suspender al presidente

“Se ha pedido mi suspensión por alguien que hacía parte, incluso, del partido que fundé y al que llevé a una amplia representación en el Congreso en las elecciones del 2022, pero que tiene que ver con que está en un partido rival hoy, realmente, por parte de su asesor Ibáñez; lo acabo de conocer personalmente, que es un abogado que pertenece a huestes contrarias, y es por tener un pensamiento diferente que me intenta suspender”, expresó Petro.

Y avanzó en su intervención ante la prensa: “Porque no he hecho intervención en política y lo he aclarado, que no se deba a la defensa de un derecho fundamental de la Constitución, en la cual soy beneficiario, y al presidente no se le suspenden sus derechos fundamentales de la Constitución, que es defenderme y defender mi buen nombre”.

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la suspensión de su cargo ordenada por Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/5dg56ffzow — Revista Semana (@RevistaSemana) June 10, 2026

Frente a la información que trascendió este 10 de junio, el presidente Gustavo Petro podría ser suspendido de su cargo en los próximos días si, eventualmente, prospera una propuesta de la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, Gloria Arizabaleta, quien pidió, mediante un auto de sustanciación, la suspensión del jefe de Estado.

“Suspender provisionalmente del ejercicio del cargo al presidente Gustavo Petro Urrego hasta el 21 de junio de 2026 a las 4:00 p. m.”, dice la medida que impartió Arizabaleta en un documento de la Comisión que tiene en su poder SEMANA. En otras palabras, el jefe de Estado estaría por fuera de la Casa de Nariño hasta después de la segunda vuelta presidencial.

Revelan en vivo qué habría detrás de la suspensión de Petro: “Es una patraña”

Por último, también se desprende del documento: “Notificar esta decisión a Gustavo Petro Urrego o su apoderado, si lo tuviere, conforme a lo previsto en el artículo 121 de la Ley 1952 de 2019″.