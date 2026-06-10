Gustavo Petro, ¿con libertad para hacer política en favor de Iván Cepeda? El uribismo habla de “jugadita” para suspender al presidente

Este martes, 9 de junio, la congresista Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, y presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, documentó 22 hechos en los que el presidente Gustavo Petro incurrió, según ella, en presunta participación en política. Y este miércoles, ordenó suspenderlo de su cargo como jefe de Estado hasta el 21 de junio de 2026, es decir, hasta que pase la segunda vuelta presidencial.

En la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara se armó toda una polémica porque Gloria Arizabaleta no podía tomar exclusivamente la decisión que, a juicio de varios parlamentarios, debió pasar por la sala plena y, posteriormente, por el Senado.

Otros estiman que sí tiene competencia porque es una medida cautelar y la suspensión es de carácter provisional. SEMANA confirmó que, pese a la polémica, Arizabaleta radicó su auto donde pide suspender al jefe de Estado en la mañana de este miércoles 3 de junio.

La congresista Gloria Arizabaleta. Foto: INSTAGRAM: @gloriaearizabaleta

Mientras jurídicamente los expertos opinan, en el Centro Democrático se adelantaron a informar que esta decisión favorece al presidente Gustavo Petro.

Aunque históricamente se convertiría en el primer presidente en ser suspendido en medio de una contienda electoral por participar en ella, y su ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó la decisión de Arizabaleta, Petro ha guardado silencio, al menos en las primeras horas de la mañana de este miércoles.

El presidente Petro está en Estados Unidos. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images y Presidencia

Al fin y al cabo, con Petro suspendido, él podría, eventualmente, tener libertad para hacer campaña política en favor de Iván Cepeda, al menos hasta el 21 de junio, cuando finalice la segunda vuelta. Si hoy hace proselitismo abiertamente, suspendido de su cargo, tendría más motivos para hacer campaña.

“Jugadita electoral del Pacto Histórico a una semana de la segunda vuelta. La presidenta de la Comisión de Acusaciones, congresista del partido de gobierno, suspende a Gustavo Petro por participar en política. Ante el desastre en las encuestas de su títere, quieren victimizar al presidente”, escribió en sus redes sociales el senador electo del Centro Democrático, Andrés Forero.

La senadora Paola Holguín había denunciado en la noche de este martes que Gustavo Petro participaba activamente en política buscando una suspensión de su cargo para hacer política abiertamente por Iván Cepeda.

Representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Y es que Gustavo Petro destapó sus cartas horas después de que Abelardo de la Espriella aventajó por más de 600.000 votos a Iván Cepeda en la primera vuelta.

“Vamos a dar la batalla por la vida y la historia libertaria de Colombia. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”, afirmó Petro en su cuenta oficial de X tras hacer un análisis de la situación política e histórica del país y referirse a los poderes en la región, además de atacar a quien hoy es su principal adversario, Abelardo de la Espriella.

Al final, el presidente no renunció, pero, sorpresivamente, el país conoció que la congresista Gloria Arizabaleta ordenó su suspensión provisional, que tendrá que pasar por la sala plena antes de quedar en firme.

Lo paradójico es que la vallecaucana, que fue fiscal y es experta en derecho penal, hace parte del Pacto Histórico, la coalición de partidos de izquierda y progresistas que llevaron a Petro al poder en 2022. ¿Cómo se entiende este episodio de fuego amigo?, se preguntan algunos sectores políticos.

La decisión de Arizabaleta tendrá que pasar por la sala plena, pero se produjo este miércoles cuando el presidente Gustavo Petro asiste al pleno de la Organización de las Naciones Unidas, un escenario que le permitirá victimizarse ante el mundo.