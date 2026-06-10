Gustavo Petro fue suspendido de su cargo por la Comisión de Acusación; una congresista del Pacto Histórico tomó la decisión: ¿se extralimitó en sus funciones?

El presidente Gustavo Petro podría ser suspendido de su cargo en los próximos días si, eventualmente, prospera una propuesta de la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, Gloria Arizabaleta, quien pidió en auto de sustanciación la suspensión del jefe de Estado.

Gloria Arizabaleta es la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. Foto: INSTAGRAM: @gloriaearizabaleta

SEMANA conoció el documento firmado por la representante vallecaucana, quien investiga al jefe de Estado por presunta participación en política, donde quedó clara su decisión de suspender al jefe de Estado.

“Suspender provisionalmente del ejercicio del cargo al presidente Gustavo Petro Urrego hasta el 21 de junio de 2026 a las 4:00 p.m.”, ordenó Arizabaleta en un documento de la Comisión que tiene en su poder SEMANA. En otras palabras, el jefe de Estado estaría por fuera de la Casa de Nariño hasta después de la segunda vuelta presidencial.

El presidente Gustavo Petro. Foto: PRESIDENCIA

“Notificar esta decisión a Gustavo Petro Urrego o su apoderado, si lo tuviere, conforme a lo previsto en el Artículo 121 de la Ley 1952 de 2019″, añadió en el auto.

Arizabaleta dejó claro en el auto que la suspensión provisional es una medida cautelar que el funcionario instructor puede adoptar durante la investigación por faltas graves o gravísimas.

SEMANA confirmó que Arizabaleta indaga a Gustavo Petro en las más de 10 investigaciones que enfrenta por presunta participación en política. De hecho, ella, en calidad de presidente de la Comisión de Investigación y Acusación, se ha designado esos procesos.

Precisamente, este 9 de junio Arizabaleta abrió una investigación disciplinaria contra Gustavo Petro por participación en política y consideró la falta como “gravísima”.

“Utilizar el cargo de presidente para participar en la controversia política y en el proceso electoral correspondiente al período 2026-2030, mediante la difusión reiterada de mensajes a través de su cuenta oficial de X entre el 6 y el 9 de junio de 2026″, precisó como hecho jurídicamente relevante.

Y habló de, al menos, 22 mensajes escritos por Gustavo Petro que “se relacionan con la actual contienda electoral, varios de ellos referidos de manera directa a candidatos, campañas y al proceso de segunda vuelta presidencial”, precisó Arizabaleta.

Y relacionó las presuntas participaciones en política del primer mandatario. Una de ellas, el 6 de junio, cuando respondió a una publicación de la excandidata presidencial Claudia López sobre la constituyente de derecha y cerró su mensaje afirmando: “Libertad y vida es nuestra bandera tricolor. Siempre, siempre y siempre”.

El 7 de junio, Petro asoció a un sector político con el fascismo y advirtió sobre desapariciones “si Colombia elige esto”, en alusión al resultado electoral.

Ese día vinculó a uno de sus contradictores con “pensamiento paramilitar” y se refirió a la primera vuelta presidencial y a un presunto “fraude electoral armado”.

También cuestionó a un candidato presidencial por el trato a las mujeres y descalificó a un medio de comunicación en el contexto de la contienda.

El 7 de junio también atribuyó a la prensa el haber “pavimentado el camino al fascismo” y formuló advertencia sobre los resultados de las elecciones. Igualmente, imputó a la campaña de un candidato la existencia de “pirámides financieras para comprar votos”.

La congresista Gloria Arizabaleta. Foto: Composición Semana& www.camara.gov.co/ Instagram @gloriaearizabaleta

También “contrapuso el país de la belleza al país de la muerte”. Criticó la propuesta de recortar el 40 % del Estado atribuida a la fórmula vicepresidencial de un candidato”. Y afirmó que “los estafadores cuentan los votos en Colombia, alegó la votación irregular y pidió examen forense de los software de conteo y escrutinio de cara a la segunda vuelta presidencial”.

Al interior de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara hay toda una polémica porque consideran que Gloria Arizabaleta, así sea la presidenta del organismo investigador, no tiene la potestad exclusiva de suspender provisionalmente a un presidente. Al contrario, estiman que debió someter su decisión a la sala plena de la Comisión.