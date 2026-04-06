La denuncia presentada por el abogado Germán Calderón España, representante legal de Abelardo de la Espriella, encendió un nuevo frente de tensión política en el país tras solicitar formalmente que se investigue una presunta violación ilícita de comunicaciones en el entorno del Ejecutivo.

El caso, que ya fue radicado ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, quedó en manos de la congresista del Pacto Histórico Gloria Elena Arizabaleta, quien deberá adelantar el primer análisis del expediente.

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Perfil de la congresista Gloria Arizabaleta del Pacto Histórico

Gloria Elena Arizabaleta es una de las representantes a la Cámara del Pacto Histórico con mayor visibilidad dentro del Congreso, especialmente por su rol en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Este órgano es el encargado de tramitar denuncias contra el presidente de la República y altos funcionarios del Estado, según información oficial del Congreso de la República.

Abogada caleña, ha desarrollado su trayectoria en el ámbito jurídico con énfasis en derecho penal y derechos humanos, de acuerdo con su hoja de vida publicada en la Cámara de Representantes y perfiles institucionales del Congreso.

Según esos registros oficiales, es egresada de la Universidad San Buenaventura y cuenta con especializaciones en Derecho Penal, así como estudios de maestría en Derecho y Derechos Humanos.

También ha realizado formación en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en instituciones como la Universidad Sergio Arboleda y la Universidad Alfonso X El Sabio de España, según su hoja de vida pública.

Antes de llegar al Congreso, se desempeñó en el sector público en cargos jurídicos, de acuerdo con su hoja de vida registrada en plataformas institucionales.

En 2010, fue procuradora delegada de restitución de tierras, un cargo en el que trabajó en procesos relacionados con el retorno de colombianos a sus territorios.

Posteriormente, entre 2014 y 2021, se desempeñó en la Fiscalía General de la Nación como fiscal delegada ante Tribunal de Distrito y como directora nacional de Investigación y Análisis de Seguridad, con énfasis en labores vinculadas a víctimas del conflicto armado, según su hoja de vida pública.

La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara,. Gloria Arizabaleta, encargada del análisis inicial de una denuncia relacionada con el entorno del presidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusaciones. Foto: Instagram @gloriaearizabaleta

Elección en 2022 y rol de Arizabaleta en la Comisión de Acusaciones del Congreso

Arizabaleta fue elegida representante a la Cámara en 2022 por el departamento del Valle del Cauca dentro de las listas del Pacto Histórico.

En 2025, fue elegida presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para el periodo 2025–2026, con 15 votos a favor.

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Desde esa posición, Arizabaleta integra el órgano encargado de recibir y analizar denuncias contra altos funcionarios del Estado, incluido el presidente de la República, una de las instancias más sensibles del Congreso por su función de control institucional.

En ese contexto, su nombre ha tomado relevancia en el debate político reciente por su rol dentro de la comisión que analiza la denuncia presentada por el abogado Germán Calderón España, representante de Abelardo de la Espriella.

En ella se solicita investigar una presunta violación ilícita de comunicaciones en el entorno del Ejecutivo.