Registraduría enviará 65 delegados para acompañar elecciones en el exterior: estarán en principales puestos de votación

Las votaciones en el exterior para la segunda vuelta de las elecciones a la Presidencia de la República están programadas para iniciar este lunes, 15 de junio, y se extenderán durante toda la semana, hasta el próximo 21 del mismo mes, en el horario habitual de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Los consulados clave en las votaciones en el exterior tuvieron que buscar un lugar más grande para la segunda vuelta

El registrador nacional, Hernán Penagos, anunció que la entidad enviará 65 delegados a los principales puestos de votación del mundo, para que acompañen y verifiquen el proceso electora en los momentos clave.

Los más importantes son el conteo de votos, el diligenciamiento de las actas electorales por los jurados ante los testigos y la digitalización o publicación de esas actas para que queden en custodia de la Registraduría.

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