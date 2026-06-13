Registraduría enviará 65 delegados para acompañar elecciones en el exterior: estarán en principales puestos de votación

Las votaciones en el exterior para la segunda vuelta de las elecciones a la Presidencia de la República están programadas para iniciar este lunes, 15 de junio, y se extenderán durante toda la semana, hasta el próximo 21 del mismo mes, en el horario habitual de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
El registrador nacional, Hernán Penagos, anunció que la entidad enviará 65 delegados a los principales puestos de votación del mundo, para que acompañen y verifiquen el proceso electora en los momentos clave.
Los más importantes son el conteo de votos, el diligenciamiento de las actas electorales por los jurados ante los testigos y la digitalización o publicación de esas actas para que queden en custodia de la Registraduría.
El registrador Hernán Penagos anunció que la entidad enviará 65 delegados a los principales puestos de votación del mundo, para que acompañen el proceso y verifiquen el conteo de votos. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/etYRJtZ1cC— Revista Semana (@RevistaSemana) June 13, 2026
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