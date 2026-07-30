Se conoce cómo era la relación de Laura Sarabia y Verónica Alcocer: Ángela Benedetti expuso detalle de la cercanía con Petro

Ángela Benedetti, hermana del ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió a ser tema de conversación tras referirse públicamente a la primera dama, Verónica Alcocer, y revelar detalles sobre la relación que, según afirmó, mantenía con el presidente Gustavo Petro durante su paso por la Casa de Nariño.

Ángela Benedetti reveló lo que hacía Verónica Alcocer cuando una mujer se le acercaba a Petro: “Suena horrible”

Las declaraciones fueron entregadas en una entrevista con la periodista española Eva Rey para el formato Me vale, espacio en el que Benedetti habló sobre distintos episodios relacionados con el entorno del mandatario.

Allí aseguró que Alcocer, presuntamente, procuraba impedir que otras mujeres se acercaran a Petro, una afirmación que rápidamente generó reacciones y abrió un nuevo debate en redes sociales.

No obstante, Ángela aprovechó para exponer a Laura Sarabia, quien habría sostenido una relación particular con Verónica Alcocer. La abogada mencionó que estas interacciones las dejaban en evidencia como si fueran “una sola”.

“Verónica y Laura Sarabia, ellas dos son una sola”, dijo.

La hermana de Armando Benedetti aseguró que la exesposa de Petro se encargó de “empoderar” a la ahora embajadora de Colombia en Londres, precisamente porque le hacía “los mandados”.

“Empoderó a Laura Sarabia, entonces ella era la que hacía, digamos, todos los mandados de Verónica Alcocer”, puntualizó.

Benedetti afirmó que desconoce las razones por las que la primera dama, Verónica Alcocer, habría aceptado sin reparos la cercanía de Laura Sarabia con el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, señaló que, en su opinión, Alcocer no la consideraba una amenaza dentro de su entorno más cercano, por lo que permitió esta interacción.

Asimismo, aseguró que, según su percepción, Sarabia solía seguir las indicaciones de la entonces primera dama.

“Recibió a Laura Sarabia, no sé por qué. Laura no le generaba peligro, pero además le hacía caso”, dijo, refiriéndose a la afirmación de que otras mujeres no se podían acercar a su ahora expareja.