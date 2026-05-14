Hermana del ministro del Interior, Armando Benedetti, ratifica su apoyo a Paloma Valencia: “Esta es mi candidata”

Ángela Benedetti expresó de nuevo su apoyo a Paloma Valencia. La hermana de Armando Benedetti, uno de los alfiles del gobierno de Gustavo Petro y quien ha asegurado que sin su trabajo no habría llegado al poder, ha publicado una serie de trinos haciendo público su respaldo a la candidata del uribismo.

“Si Iván Cepeda llega a ganar en la primera vuelta, la historia va a juzgar muy duro a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella”

“¡Esta es mi candidata!“, escribió al compartir una entrevista de Valencia con la periodista María Jimena Duzán en la que ella crítica duramente la actitud de Abelardo de la Espriella con varias periodistas esta semana y asegura que el candidato debe pedirles disculpas a ellas y al país.

En otro trino, Benedetti, compartió un video del periodista Jaime Bayly y concluye: “Todo el mundo lo sabe! Solo Paloma podría vencer a Cepeda en segunda vuelta. No podemos ser tan miopes!!“.

En otro trino, Benedetti asegura que “la única opción de volver a la decencia, es con Paloma Valencia”