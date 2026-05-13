En medio de investigaciones por presuntos malos manejos de recursos, la Fiduprevisora ya tendría nuevo presidente

La Fiduprevisora ya tiene nuevo presidente y su hoja de vida fue colgada en el portal de aspirantes de la Presidencia.
Diego Andrés Salcedo Monsalve asumirá la presidencia de la fiduciaria estatal en medio de las investigaciones y cuestionamientos por el manejo de recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).
Salcedo es abogado, con formación de posgrado en derecho y regulación de tecnologías de la información. En su trayectoria reciente aparece como asesor del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio TIC, además de haber ocupado cargos de asesoría en proyectos urbanísticos como Lagos de Torca y entidades del Estado.
Su llegada ocurre mientras el Gobierno nacional avanza en revisiones sobre el funcionamiento del modelo de salud de los maestros y el manejo financiero del Fomag, fondo administrado por la Fiduprevisora. Las denuncias conocidas en las últimas semanas apuntan a posibles irregularidades millonarias relacionadas con contratos, pagos y operación del sistema.
El presidente Gustavo Petro aseguró públicamente que existen graves anomalías en el uso de los recursos destinados al magisterio y señaló que parte de la información ya fue puesta en conocimiento de los organismos judiciales.
A esto se suma la auditoría ordenada por la Superintendencia de Salud, encabezada por Daniel Quintero, que revisará contratos, reportes financieros y quejas relacionadas con la prestación de servicios a los docentes.