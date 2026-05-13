En medio de investigaciones por presuntos malos manejos de recursos, la Fiduprevisora ya tendría nuevo presidente

La Fiduprevisora ya tiene nuevo presidente y su hoja de vida fue colgada en el portal de aspirantes de la Presidencia.

Sale Vanessa Gallego, presidenta de la Fiduprevisora, por paro de maestros: ¿beneficia a los docentes del país?

Diego Andrés Salcedo Monsalve asumirá la presidencia de la fiduciaria estatal en medio de las investigaciones y cuestionamientos por el manejo de recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

Cientos de Maestros se encuentran a las afueras de la Fiduprevisora en busca de una solución para la entrega de sus medicamentos y órdenes para exámenes con especialistas. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Salcedo es abogado, con formación de posgrado en derecho y regulación de tecnologías de la información. En su trayectoria reciente aparece como asesor del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio TIC, además de haber ocupado cargos de asesoría en proyectos urbanísticos como Lagos de Torca y entidades del Estado.

Su llegada ocurre mientras el Gobierno nacional avanza en revisiones sobre el funcionamiento del modelo de salud de los maestros y el manejo financiero del Fomag, fondo administrado por la Fiduprevisora. Las denuncias conocidas en las últimas semanas apuntan a posibles irregularidades millonarias relacionadas con contratos, pagos y operación del sistema.

Alertas de corrupción en La Fiduprevisora

En las afueras del edificio de la Fiduprevisora, ubicado en el norte de Cali, se presentó una tensa situación por cuenta de un grupo de maestros que agolpó la entrada para solicitar medicamentos y la autorización de citas con especialistas.Fotos Raúl Palacios / El Pais / 21 de Mayo del 2023 Cali. Foto: Raúl Palacios

El presidente Gustavo Petro aseguró públicamente que existen graves anomalías en el uso de los recursos destinados al magisterio y señaló que parte de la información ya fue puesta en conocimiento de los organismos judiciales.

A esto se suma la auditoría ordenada por la Superintendencia de Salud, encabezada por Daniel Quintero, que revisará contratos, reportes financieros y quejas relacionadas con la prestación de servicios a los docentes.