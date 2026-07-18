Funcionarios del Gobierno Petro buscan denunciar presuntos casos de corrupción ante el equipo de Abelardo De La Espriella

La línea anticorrupción habilitada por el equipo del presidente electo, Abelardo De La Espriella, ya comenzó a recibir información de funcionarios del Gobierno saliente. SEMANA conoció que incluso varios estarían pidiendo pista para cantar sobre presuntos hechos de corrupción, así como para aportar declaraciones y pruebas que serán entregadas a los organismos de control.

Alertan a Abelardo De La Espriella de 30 escándalos de supuesta corrupción en el Gobierno Petro

Algunas revelaciones apuntarían a escándalos ya conocidos y otras a casos apenas detectados por fichas cercanas al nuevo mandatario. En paralelo, el Gobierno entrante alista una ofensiva jurídica para que el Estado sea reconocido como víctima en los procesos, perseguir a los responsables y recuperar la plata perdida. Parte de esos recursos podrían reinvertirse en las políticas que adelantará De La Espriella.