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Funcionarios del Gobierno Petro buscan denunciar presuntos casos de corrupción ante el equipo de Abelardo De La Espriella

Algunas revelaciones apuntarían a escándalos ya conocidos y otras a casos apenas detectados por fichas cercanas al nuevo mandatario.

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Redacción Confidenciales
18 de julio de 2026 a las 1:51 a. m.
Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella.
Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella. Foto: Montaje El País

La línea anticorrupción habilitada por el equipo del presidente electo, Abelardo De La Espriella, ya comenzó a recibir información de funcionarios del Gobierno saliente. SEMANA conoció que incluso varios estarían pidiendo pista para cantar sobre presuntos hechos de corrupción, así como para aportar declaraciones y pruebas que serán entregadas a los organismos de control.

Abelardo de la Espriella, Gustavo Petro
Alertan a Abelardo De La Espriella de 30 escándalos de supuesta corrupción en el Gobierno Petro

Algunas revelaciones apuntarían a escándalos ya conocidos y otras a casos apenas detectados por fichas cercanas al nuevo mandatario. En paralelo, el Gobierno entrante alista una ofensiva jurídica para que el Estado sea reconocido como víctima en los procesos, perseguir a los responsables y recuperar la plata perdida. Parte de esos recursos podrían reinvertirse en las políticas que adelantará De La Espriella.