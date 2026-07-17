Gustavo Petro volvió a pelear con la cuenta no oficial en X del presidente electo, Abelardo De La Espriella: este fue el mensaje

Estos últimos días, previos al desfile militar del próximo 20 de julio, en el que se conmemora el Día de la Independencia de Colombia, el presidente saliente, Gustavo Petro, ha endurecido sus mensajes en redes sociales en contra del mandatario electo Abelardo De La Espriella.

Rodrigo Lara advirtió que Gustavo Petro destapó su candidato para la presidencia del Senado: “Aquí no nos dejamos chantajear”

Sin embargo, Petro se enfrascó este viernes, 17 de julio, en una pelea con una cuenta en X, que no es la oficial del presidente De La Espriella. En el mensaje que llamó la atención se expresó que: “Primero le dijeron al pueblo que Santos era el enemigo y dividieron a Colombia en dos bandos. Luego le dijeron al pueblo que la izquierda es el enemigo, y ahora hacen alianzas con ellos por sobrevivir políticamente”.

“Los sabios siempre han dicho que mientras el pueblo se pelea por políticos, ellos toman café a escondidas. Menos mal el presidente Abelardo De La Espriella NO es político ni tiene esas viejas prácticas políticas”, indicó esa cuenta que no es la oficial ( @AbelardoPTE) del presidente electo, la cual es @ABDELAESPRIELLA.

Posteriormente, Petro reaccionó desde su perfil en la red social: “Hay una diferencia entre usted, Abelardo, y la derecha colombiana. El medidor que permite medir que es fascista y que es ser de derecha se llama racionalidad”.

“Usted ya afirmó que va a destripar medio país y que es un tigre, que le informo no existen en América. Póngase el medidor de la racionalidad en la cabeza, si quiere, y verá qué es usted. Cualquiera puede medirse así”, subrayó el mandatario saliente.

Esta semana en una reciente sesión del polémico consejo de ministros que se llevó a cabo en la Casa de Nariño, Petro volvió a arremeter en contra de De La Espriella.

“Yo no puedo aceptar un presidente, y por eso no voy a estar el 7 de agosto en ninguna parte, ni darle la mano; allá él que lo diga, pero él sabe por qué, porque eso es un fraude”, dijo Petro en esa reunión de alto nivel.

“No le haga daño a Bogotá”: Gustavo Petro lanzó petición a Carlos Fernando Galán por el San Juan de Dios y recibió una dura respuesta

Por ultimo, indicó en esa sesión del consejo de ministros que “no se trataría de un fraude de grandes proporciones, sino de 848.000 votos. No es el fraude monumental de cuatro o cinco millones, que sería fácil de encontrar. No. Es un fraude que yo creo que es de 848.000 votos”.