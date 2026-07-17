Abelardo De La Espriella le cumplió al Huila, pactó compromisos, anunció inversiones y mano dura contra los grupos armados

Abelardo De La Espriella visitó el Huila, uno de los departamentos donde se alzó con más de 300.000 votos en la segunda vuelta presidencial. En todos los 37 municipios, los opitas les respondieron en las urnas en la primera y segunda vuelta. Y él, según les dijo este viernes, honrará el respaldo con sus promesas.

La jornada de este viernes, encabezada por el gobernador Rodrigo Villalba Mosquera, contó con la presencia del ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez; el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo; el ministro de Vivienda designado, Jaime Andrés Beltrán, y el jefe de Despacho designado, Nicolás Gómez, quienes revisaron una matriz con más de un centenar de proyectos priorizados y viabilizados para el departamento.

“Es la primera vez que un presidente viene y dice que va a trabajar con los territorios, con los alcaldes, con los gobernadores y con la provincia. Ese es un mensaje muy importante para el país”, expresó Rodrigo Villalba, quien le regaló a De La Espriella un sombrero de pindo de la región. Ana Lucía Pineda, la primera dama, recibió otro sombrero, un abanico y otras prendas elaboradas por artesanos opitas. Además, bailó sanjuanero con un grupo de ancianos de un hogar de paso ubicado en Neiva, la capital.

El sombrero de pindo que recibió en el Huila el presidente electo, Abelardo De La Espriella. Foto: Gobernación del Huila.

Abelardo De La Espriella, sin titubeos, pactó el compromiso con el Huila de construir una planta de fertilizantes, que tendría una capacidad de producción de 150.000 toneladas anuales y beneficiaría directamente a más de 80.000 productores agropecuarios. “El Gobierno los tenía abandonados, queridos alcaldes”, les dijo el Tigre a los alcaldes, que salieron del encuentro satisfechos porque llevan meses sin mayor interlocución con el gobierno de Gustavo Petro.

Abelardo De La Espriella en su encuentro con alcaldes y el gobernador del Huila. Foto: Gobernación del Huila.

Esta planta favorecerá a los agricultores de un departamento considerado como el principal productor de café del país.

En el Huila, donde las disidencias de las Farc de Iván Mordisco, Calarcá e Iván Márquez siguen extorsionando a los pobladores, De La Espriella anunció después del 7 de agosto el retorno de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) al departamento. El objetivo es fortalecer la ofensiva contra los grupos armados ilegales.

Desde allí, el mandatario electo les envió un mensaje contundente a Calarcá y Mordisco.

Abelardo De La Espriella, Iván Mordisco y alias Calarcá Foto: Semana, AFP

“Ya lo saben las disidencias del bandido de Iván Mordisco y Calarcá. Tienen fecha de vencimiento y empezó a correr. ¡Voy por ellos! O se someten o los doy de baja. Cuenten con que los voy a liberar de la inseguridad. Eso se hace con determinación, con carácter, porque yo no vine a la Presidencia de la República a buscar un trampolín para conseguir otras cosas. No quiero ser secretario general de la ONU ni de la OEA, ni quiero el Premio Nobel de Paz ni que me conozca el mundo entero. Con liberar a mi país de la inseguridad, la violencia, el olvido y la falta de oportunidades, me doy por bien servido y bajo tranquilo al sepulcro”, manifestó.

También hizo referencias al actual mandatario nacional, Gustavo Petro, diciendo que no llegó a la Presidencia para convertirse en un “líder intergaláctico”.

“Vine a ser el presidente que libera a Colombia de sus tragedias y la principal de ellas es la inseguridad”, sentenció el Tigre.