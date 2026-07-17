Se revelaron nuevos detalles del último discurso que dará Gustavo Petro como presidente: “Despidiéndose del pueblo”

El próximo 20 de julio, el presidente de la República saliente, Gustavo Petro, en el desfile militar de Día de la Independencia, dará su último discurso como mandatario de los colombianos, ya que entregará el poder el 7 de agosto.

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Riendas del país que asumirá el presidente electo Abelardo De La Espriella, quien fue el ganador de las pasadas elecciones derrotando al candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda.

Y sobre los detalles del último discurso de Petro como presidente, desde la Casa de Nariño se dieron a conocer nuevos detalles. Fue el caso de Andrés Hernández, jefe de Comunicaciones de la Presidencia.

“Este 20 de julio, el Presidente @PetroGustavo pronunciará su último discurso público como jefe de Estado, despidiéndose del pueblo colombiano desde la localidad de Ciudad Bolívar”, expresó en su cuenta personal de X.

Y agregó: “Antes, desde las 9:00 a. m., acompañemos el desfile de nuestras Fuerzas Militares y de Policía por el suroccidente de Bogotá. Vamos a conmemorar el #GritoDeIndependencia y reconocer los avances de las reformas sociales del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Frente al Centro Comercial Gran Plaza El Ensueño”.

A su turno, la ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez, también hizo referencia al último discurso de Petro: “Llegamos a este 20 de julio con la certeza de que gobernar con el pueblo significa poner la vida y los derechos por encima de cualquier interés”.

“Este Gobierno decidió enfrentar un modelo extractivista que durante décadas profundizó desigualdades y dañó los territorios. Por eso, protegimos la Amazonía, la Sierra Nevada Corazón del Mundo y otros ecosistemas estratégicos, alcanzamos una reducción histórica de la deforestación, duplicamos la restauración de ecosistemas y abrimos el camino hacia una transición energética con justicia social y ambiental”, indicó.

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Y finalmente afirmó la funcionaria del Gobierno saliente: “Les invito, este lunes, a acompañar a nuestro presidente @PetroGustavo en su último discurso público como jefe de Estado. Encontrémonos en Ciudad Bolívar para defender las reformas sociales y el legado de un Gobierno que caminará con su gente hasta el último día. Este 20 de julio, el #GritoDeIndependencia es para sostener y defender lo alcanzado”.