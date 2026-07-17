Gustavo Bolívar estalla contra el Consejo de Estado por devolver prima de $18 millones a congresistas: “Qué degenerados”

Gustavo Bolívar estalló contra el Consejo de Estado por la decisión que tomó de suspender el decreto del Gobierno Petro con el que se eliminaba la prima especial que tienen los congresistas de 18 millones de pesos.

Primicia: revive el decreto que aumentó en un 23 % el salario mínimo; el Consejo de Estado revocó la suspensión provisional

A través de su cuenta de X, el exsenador calificó esto como una “desgracia infinita” y sostuvo que los que hicieron esto son unos “sinvergüenzas”.

“Por eso es que este país tiene tanta desigualdad. ¿Cómo podemos equiparar a un congresista que se gana 54 millones de pesos con lo que gana un trabajador?”, comentó.

Bolívar cuestionó que los mismos que se ganan este dinero son los que “ponen el grito en el cielo” cuando se aumenta el salario mínimo de la forma en la que lo hizo el Ejecutivo de Petro.

Gustavo Bolívar. Foto: SAMANTHA CHAVEZ

Asimismo, mencionó que cuando él se encontraba en el Congreso presentó por lo menos en cuatro oportunidades el proyecto para bajar el salario de los senadores y representantes. Sin embargo, esto nunca prosperó.

Por lo mismo, el exsenador acudió al presidente Petro para que le ayudara y finalmente les bajara un poco lo que percibían, lo cual hizo a través de un decreto, que en las últimas horas fue suspendido por el Consejo de Estado.

“Qué degenerados. Qué desgracia de país, de verdad. Qué decepción siento porque nunca triunfan las causas justas, nunca triunfan los débiles, siempre el poderoso gana y para eso es que están las cortes”, expresó.

Vuelve la prima especial de $18 millones a congresistas; Consejo de Estado suspende decreto que la había eliminado

En la publicación, aprovechó también para aclarar que cuando era congresista cobraba los sueldos, pero la gran mayoría los usó para ayudar en causas sociales.

En ese sentido, advirtió que lo único que están buscando es que exista un poco más de “igualdad”, pues existe una brecha muy grande frente a lo que gana un colombiano del común y lo que percibe un alto funcionario.

“Algunas veces propuse que nos pagaran a los congresistas por sesión, porque es que, aparte de que el salario es muy alto, la mayoría no va. (…) Es deplorable, y entonces el que trabaja de lunes a sábado, desde que amanece hasta que anochece, pues se gana 30 veces menos”, apuntó.

“Gracias, Consejo de Estado, no es la primera vez que le demuestras a Colombia que estás del lado de los poderosos. Ya son muchas las medidas que este Gobierno implementó para acabar con la desigualdad, que ustedes tumban”, concluyó.