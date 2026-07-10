Gustavo Bolívar identificó a las personas que insultaron a sus hijos y habló de lo que hará con ellos: “Los matoneadores”

Gustavo Bolívar volvió a hablar del ataque que sufrieron sus hijos cuando asistieron al partido de la Selección Colombia contra Ghana en Kansas, Estados Unidos.

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A través de su cuenta de X, el exsenador publicó un video en el que contó que ya identificó a dos de las personas que, según él, matonearon a sus familiares. “Estoy analizando con mis abogados qué hacer con ellos”, dijo.

El también exdirector del DPS aseguró que son más las personas involucradas y, por lo mismo, poco a poco las irá identificando. No obstante, dejó claro que no entregará sus nombres a la opinión pública porque no quiere que ellos vivan algo parecido a lo que le pasó a sus hijos.

“La idea es hacer respetar a los hijos; con ellos no se meten y menos con los míos. A mí háganme lo que quieran, pero con mis hijos no permito que se metan más”, comentó.

Gustavo Bolívar y sus hijos. Foto: Screenshot 'x'

De hecho, confesó que uno de ellos, en algún momento, le reveló que sentía mucho miedo de salir a la calle por lo que le pudieran decir o hacer.

Bolívar, además, aclaró que sus familiares nunca han trabajado con el Estado y, por lo mismo, no se les puede acusar de ser ladrones, tal y como ocurrió en territorio norteamericano en medio del Mundial.

En ese sentido, reiteró que no va a hacer un linchamiento público contra los protagonistas de lo ocurrido, pero dejó claro que junto con sus abogados tomarán alguna acción.

“Yo no me opongo a que la gente tenga rabia. (…) Pero una cosa es el insulto y otra es la calumnia; son cosas muy distintas. Esa es exactamente la frontera que existe entre la libertad de expresión y el pisotear la dignidad de las personas”, señaló.

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El exsenador recordó que a lo largo de su vida política nunca ha estado involucrado en un caso de corrupción, por lo que no permitirá que lo acusen de ser ladrón y mucho menos a sus hijos. “Tengo mi conciencia limpia”, aseveró.

El objetivo de tomar acciones legales contra estas personas, de acuerdo con él, es sentar un precedente para evitar que este tipo de hechos se repitan.

Bolívar mostró un comentario que le hizo una mujer, en el que lo insultó y hasta lo retó para que tomara acciones judiciales, algo que el excongresista confirmó que haría.

“Soy una persona que profesa desde el amor, la no violencia, por eso es que mis hijos no contestaron esa agresión; ellos se sentaron calladitos porque es lo que yo les he enseñado: la no violencia. (…) Ese he sido yo y esa ha sido la familia toda la vida”, expresó.

Por último, el exfuncionario del Gobierno Petro afirmó que hay mucha manipulación y mentiras por parte de otros sectores, lo que lleva a que las personas terminen insultando a quienes no piensan como ellas.