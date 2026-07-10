MinDefensa contó qué le dijo Petro sobre entregar el poder a Abelardo De La Espriella y un supuesto golpe: reveló lo que jamás hará

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló de lo que será la transición del poder el próximo 7 de agosto y reveló detalles de la reunión que tuvo con el presidente Gustavo Petro y en la que se refirió a este tema puntual.

Contrario a Petro, ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que el presidente de la República a partir del 7 de agosto es De La Espriella

En diálogo con la emisora Blu Radio, el funcionario afirmó que se respetará siempre la decisión que tomó el pueblo colombiano y que ya se está haciendo todo lo pertinente para que haya una sucesión tranquila y en paz.

De hecho, reveló una de las frases que le dijo Petro sobre los recientes comentarios que se han hecho en su contra sobre la posibilidad de que no entregue el poder.

“El señor presidente me dijo: ‘Yo no sé por qué están diciendo eso, jamás voy a dar una orden inconstitucional’. Aquí hay un proceso de transición y la Fuerza Pública tiene en claro su rol”, comentó.

Sánchez aseguró que no es un tema personal, sino que se trata de respetar todo lo que dice la ley. Por ello, contó también lo que le mencionó Petro sobre los miedos de que exista un golpe de Estado.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Juan Cano - Presidencia de la República

“Él me dijo: ‘¿Por qué están diciendo que golpe de Estado? Jamás voy a dar una orden anticonstitucional’. (...) Lo que hablamos con el señor presidente es que el mandato termina el 6 de agosto, por eso es que hay unas órdenes que se emitieron de empalme”, expresó.

En ese sentido, indicó que se están ultimando los detalles para garantizar la seguridad actual de Petro, pero también la del presidente electo Abelardo De La Espriella.

Sánchez apuntó que en las últimas semanas se ha desatado una desinformación muy “fuerte” y que, con ella, se intenta llevar al “extremo” ciertas apreciaciones que se hacen.

“Aquí es claro que ya las elecciones pasaron, que el 7 de agosto hay nuevo presidente ya tomando posesión del cargo. Aquí lo único que hay es seguridad y tranquilidad de todo este proceso democrático”, manifestó.

Gustavo Petro respondió a mensajes en redes sociales que piden “ignorarlo” por desconocer la victoria de Abelardo De La Espriella

El ministro de Defensa reiteró que en las reuniones que ha tenido con el presidente Petro siempre se ha dejado algo sobre la mesa: este Gobierno termina el 6 de agosto y se debe garantizar una transición tranquila.

Por lo mismo, remarcó que la Fuerza Pública solo irá en una dirección: respetar lo que dice la Constitución y la ley. “Aquí no se trata de ir a la Casa de Nariño y hacer reclamo”, precisó.

“Otras personas han dicho que el sector defensa se separó del Ejecutivo, pero eso no es así. El actual presidente de Colombia es Gustavo Petro; a partir del 7 de agosto será el doctor De la Espriella”, añadió.

Por último, Sánchez rechazó que existan comentarios sobre un supuesto golpe de Estado, enfatizando que desde la Fuerza Pública se acatará estrictamente la Constitución.

“No hay extrañeza ni confusión en lo que tenemos que hacer nosotros”, cerró Sánchez.