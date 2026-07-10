Gustavo Petro anuncia que hablará de Papá Pitufo: esto fue lo que dijo

Papá Pitufo ha sido uno de los protagonistas de los escándalos que han rodeado a la Casa de Nariño en los últimos años. Se sabe que Diego Marín, alias Papá Pitufo, también conocido como el “zar del contrabando”, habría entregado una enorme suma de dinero a la campaña presidencial. Se ha dicho que fueron 500 millones de pesos, entregados a Xavier Vendrell, y que el presidente ordenó devolver.

En un trino, Gustavo Petro compartió una noticia según la cual Interpol emitió ya una circular roja contra Diego Marín. “La Fiscalía General de la Nación cuando Papá Pitufo estaba preso no envió la orden de captura y no la envió porque el nuevo proceso que inició de conductas delictivas fue a partir del año 2023, cuando llevaba delinquiendo 38 años; es solo por 7 millones de pesos de desfalcos y eso no da cárcel”, dijo.

El primer mandatario aseguró: “Conozco la razón, de la que hablaré mañana”.