Parte médico de Kylian Mbappé: admitió razón para ser retirado vs. Marruecos en el Mundial 2026

En el minuto 77 del partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026 jugado entre Francia y Marruecos, Kylian Mbappé cayó tendido al suelo.

Para ese momento el cuadro galo ya vencía a su rival por 2-0, habiendo marcado uno de los tantos el goleador del Real Madrid. Sus gestos de dolor y llamado a los servicios médicos prendieron las alarmas por la salud del atacante.

Kylian Mbappé tendido en la grama en medio del Francia vs. Marruecos del Mundial 2026 Foto: AP Photo/Mark Stockwell

Por decisión de Didier Deschamps, DT de Francia, su capitán salió del campo para evitar arriesgarlo más. Sin ayuda Mbappé se fue hacia el banquillo y compartió con los suplentes el último tramo del compromiso.

Parte médico inicial

Aunque tras el pitazo final y, en medio de la celebración por el paso a semifinales a Kylian se le vio saltando frente a sus aficionados, en zona mixta se le consultó por su salud. Allí el delantero admitió complicaciones físicas menores.

“Estoy bien, recibí un golpe en el tobillo pero estoy bien”, reveló que el dolor lo llevó a retirarse del campo de manera prematura.

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Pensando en el beneficio colectivo, dio valor a lo que hizo quien tomó su lugar: “En ese momento, JP (Mateta) estaba en mejor forma que yo para jugar los últimos 15 minutos, salí y él entró. Es bueno, casi marca también.”

Otra situación que acompañó el paso a ‘semis’ de Francia fue el penal fallado por Mbappé. En la primera mitad a uno de los goleadores del Mundial 2026 lo derribaron en el área y decretó el juez argentino, Facundo Tello, que había sido pena máxima.

▶️ EL REPROCHE DE MBAPPÉ TRAS EL PENAL ATAJADO POR BONO |👀🇫🇷



Luego de que Yassine Bono le contuviera el penal, Mbappé quedó mirando hacia un costado y realizó un gesto de reproche.



🗣️Varios usuarios comenzaron a preguntarse qué decía el francés.pic.twitter.com/rAPbQaE5Ig — DELPY 📱🎬 (@delpynews) July 9, 2026

Minutos después de haber sido la acción decretada por el juez, Kylian fue al cobro y erró. Yassine Bounou, portero de Marruecos se lanzó hacia el mismo lado al que tiró el delantero, logrando despejar la esférica que habría sido el 1-0 parcial.

El delantero galo le echó el ‘agua sucia’ al árbitro por su fallo en dicho penal: “No lo tiro bien, pero fue complicado. Hubo un lío con el árbitro. Me dijo que había penalti, me preparé pero volvió para decirme que no había penalti... me dejé desconcentrar”.

Primer clasificado a semifinales

Tras haber dejado atrás todas esas complicaciones, Francia celebró en la interna su clasificación a la siguiente ronda. Fue, por cómo está organizado el calendario del certamen, la primera es instalarse entre las cuatro mejores.

Ahora espera por España o Bélgica, quienes jugarán su partido de cuartos de final este viernes, 10 de julio, desde las 2.00 p.m. (hora de Colombia).

Kylian Mbappé igualó a Leo Messi en la tabla de goleadores del Mundial 2026 Foto: AP Photo/Steven Senne

A la espera de conocer el rival que tendrán en busca de la gran final, Mbappé dio muestras de que él y sus compañeros no están conformes con lo hecho hasta ahora. Su deseo es llegar al último día (19 de julio) y proclamarse ganadores de la Copa Mundo.

“Solo hay una forma de relajarse, y es ganar. Estamos en semifinales. Estamos muy contentos, aún queda mucho camino por recorrer. Lo que nos espera es aún más difícil que lo que acabamos de enfrentar, pero estamos preparados“, avisó a sus rivales.