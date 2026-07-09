James Rodríguez, lejos del retiro: el histórico club que lo querría tras el Mundial

Vinculan a James Rodríguez con América de México, al menos en rumores. La información ve la luz días después de que el volante acabara su participación con la Selección Colombia, en el Mundial 2026, tras caer eliminado ante Suiza en octavos de final.

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Y es que el futuro de James Rodríguez es una completa incógnita. Antes de llegar al Mundial 2026, tuvo un breve paso por Minnesota United de la MLS, aunque las lesiones y la falta de continuidad hicieron que su estancia allí fuera sin pena ni gloria.

James Rodríguez prestando sus servicios al Minnesota United. Foto: Getty Images

“James Rodríguez suena para el América de México”: Adrián Magnoli

Magnoli, uno de los panelistas en el programa MorninGol de As Colombia, hablaba con sus compañeros en la mesa de trabajo, y llegaron al tema de James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, y la continuidad de estos de cara al proceso mundialista de 2030.

En medio de eso, Adrián Magnoli soltó: “James Rodríguez suena para el América de México. Parece que el técnico de América de México, Guillermo Almada, lo quiere. ¿Qué pasa si en octubre, noviembre, diciembre, marzo de 2027, tenemos un buen James?”.

Hasta ahora se trata de un rumor, de un presunto interés, pero de concretarse, sería el regreso de James Rodríguez a la Liga MX. El cucuteño de 34 años ya jugó en ese país, cuando prestó sus servicios al Club León durante 2025.

James Rodríguez en uno de los últimos partidos que disputó con Club León. Foto: Getty Images

De hecho, la última gran regularidad que tuvo James Rodríguez en los clubes, fue en León. Después, hasta que logró firmar con Minnesota, fueron meses sin competencia que le acabaron pasando factura en el Mundial 2026.

James acabó jugando todos los partidos que disputó Colombia (cinco) en la cita orbital. Fue titular en cada uno de ellos, pero en el transcurso del segundo tiempo acababa siendo sustituido. Nunca disputó 90′, algo que era de esperarse debido a su condición física.

¿The last dance? Parecía que el Mundial 2026 podía ser el final de la carrera de James Rodríguez, pero aún no hay nada oficial al respecto. Resta esperar a que pasen los días para conocer la decisión final de la leyenda de la Selección Colombia.

Lo que sí ha inundado las redes sociales son las críticas hacia James. La prensa, los aficionados y fanáticos en general señalan que el rendimiento del 10 cafetero no fue el mejor en el torneo, más allá de que Néstor Lorenzo se la haya jugado por tenerlo como un indispensable en el campo.