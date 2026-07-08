La promesa que debe cumplir James Rodríguez tras ser eliminado del Mundial 2026: dio su palabra

James Rodríguez fue uno de los jugadores más afectados por la eliminación de Colombia en el Mundial 2026. El volante cucuteño entró a consolar a Juanfer Quintero y Luis Díaz, pero también se le aguaron los ojos por la derrota ante Suiza.

Notificación del Bayern Múnich a Luis Díaz en medio del dolor por la eliminación del Mundial 2026

Lista de partidos por Directv, Caracol y RCN: así transmitirán los cuartos del Mundial 2026

Y es que fue el último partido de James en la historia de los Mundiales. El 10 arrancó como titular, pero fue sustituido al minuto 66 para el ingreso de Quintero como revulsivo para la generación de juego en el mediocampo.

Desde el banquillo vio los penales y sufrió como un hincha más los cobros desperdiciados por Dávinson Sánchez y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.

Ahora que el Mundial 2026 se terminó para Colombia, los jugadores se tomarán unos días de vacaciones y más tarde regresarán a sus clubes. James Rodríguez no tiene equipo confirmado y escuchará ofertas tras ese corto paso por el Minnesota United de la MLS.

James Rodríguez consoló a Luis Díaz tras la derrota contra Suiza. Foto: AP Photo/Lindsey Wasson

La promesa a Antonella Petro

Antes de definir su futuro como profesional, James debe cumplir una promesa que hizo antes de empezar la fase de grupos del Mundial 2026.

El capitán de la Selección Colombia le prometió una camiseta firmada y una foto a Antonella Petro, hija del presidente Gustavo Petro, luego de la polémica que se generó en redes sociales.

“Antonella, ¡esa foto va! Adicional, cuenta con mi camiseta; dime, ¿dónde te la hago llegar? Gracias por tu aliento para mí y para todos mis compañeros. Todo tiene su momento y ahora es momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial… Nos vemos pronto”, escribió James en una conversación por Instagram.

Así quedó la Selección Colombia en el ranking FIFA tras su paso por el Mundial: subió puestos

Todo se generó durante la despedida de la Selección Colombia en el aeropuerto El Dorado. Ese día los jugadores se saludaron con el presidente y su hija, que le pidió una foto a James Rodríguez mientras subía a la tarima.

El volante cucuteño aseguró no haber escuchado esa petición y por eso tuvo el gesto de prometerle la camiseta después del Mundial 2026.

En el transcurso de esta semana, los convocados de la Selección Colombia serán oficialmente liberados de la concentración y emprenderán su viaje a distintos destinos del mundo.

James Rodríguez suele pasar sus vacaciones en Medellín, acompañado por sus hijos, Salomé y Samuel, su novia Luisa Duque y su mamá Maria del Pilar Rubio.

El capitán de la Selección Colombia no habló con la prensa en Vancouver y su continuidad en la Tricolor está en incógnita, pues había anticipado un posible retiro del fútbol internacional después de la Copa del Mundo.

James tiene 34 años de edad, por lo que le queda poco para despedirse del fútbol dejando una huella imborrable como leyenda histórica.