James Rodríguez le respondió a Antonella Petro: la hija del presidente compartió la conversación y reveló la promesa que le hizo

James Rodríguez y Antonella Petro se vieron envueltos en una inesperada polémica luego del acto de despedida de la Selección Colombia rumbo al Mundial de 2026. Ambos se estrecharon la mano en video, sin imaginar que todo se saldría de control entre los usuarios de redes sociales.

Así fue el saludo de Gustavo Petro con James Rodríguez y Luis Díaz en la despedida de la Selección Colombia

Pese a que se aclaró el contexto y la hija menor de Gustavo Petro envió un mensaje a los jugadores de cara a esta cita internacional, las miradas de los curiosos se posaron en un nuevo capítulo de la historia, cuando la joven dejó a la vista una conversación que sostuvo con el futbolista.

De acuerdo con la grabación, Antonella Petro hizo público un texto que le envió James Rodríguez, lejos de los lentes y el foco mediático. El famoso le escribió por redes sociales, le hizo una promesa y le agradeció por las buenas palabras y deseos que le dio a él y a sus compañeros.

La hija del mandatario colombiano confirmó que “casi le daba un infarto” cuando vio ese mensaje de su ídolo, en el que le indicaba que se tomaría una foto con ella y le entregaría su camiseta oficial de la Selección Colombia. Allí le preguntó adónde se la hacía llegar, esperando verla pronto.

“Antonella, ¡esa foto va! Adicional, cuenta con mi camiseta; dime, ¿dónde te la hago llegar? Gracias por tu aliento para mí y para todos mis compañeros. Todo tiene su momento y ahora es momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial… Nos vemos pronto”, se lee en la publicación.

Lo curioso de dicho mensaje fue que el futbolista aclaró que no la escuchó cuando le pidió la foto en dicho evento de despedida, por lo que esperaba que la próxima vez fuera distinto.

“P. D.: La próxima me hablas más fuerte, abrazo”, agregó.

Antonella Petro se mostró emocionada con esta noticia, al subir un video a plataformas digitales en el que canta la famosa canción de Ryan Castro enfocada en la Selección Colombia.

Verónica Alcocer respondió al post, indicando: “Eres una mensajera de la reconciliación que tanto necesitamos. Estoy muy orgullosa de ser tu mamá. Gracias, hija“.

Muchas otras personas aplaudieron este gesto de ambos, ya que enmarcaba lo que realmente era importante, lejos de los conflictos.