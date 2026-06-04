Así fue el saludo de Gustavo Petro con James Rodríguez y Luis Díaz en la despedida de la Selección Colombia

En video quedó registrado el saludo de Gustavo Petro con los jugadores de la Selección Colombia, incluidos James Rodríguez y Luis Díaz. Fue este jueves, 4 de junio de 2026, en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) de Bogotá.

Los jugadores de la Selección Colombia pueden tener cualquier posición política, pero hacerle un desplante a Antonella, una adolescente que juega fútbol, solo por ser la hija del presidente Petro es horrible.



Muy mal James Rodríguez. Qué decepción. pic.twitter.com/otUIaanBPN — César García Garzón (@elojodelsalmon) June 4, 2026

El saludo de Luis Díaz, James Rodríguez y los demás jugadores de la Selección Colombia 🇨🇴 al presidente Petro. pic.twitter.com/t3GlXHmdHN — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) June 4, 2026

Gustavo Petro dio discurso de despedida a la Selección Colombia con la camiseta de la Tricolor: habló de la fama y la codicia

Petro despidió a los jugadores de La Tricolor que viajan a Estados Unidos para el amistoso contra Jordania, en San Diego, este domingo 7 de junio. Después, la Selección Colombia tomará rumbo a Ciudad de México para el debut mundialista, ante Uzbekistán, el 17 de junio.

“Sí, quiero transmitirles dos conceptos que me gustaría que se llevaran y que reflexionaran un poco en ellos en los días de gozo, ojalá, de gloria; habrá también tristezas”, le dijo Petro a los jugadores de Colombia.

Añadió: “Siempre es así en la vida, la dialéctica siempre nos trae esa consecuencia. Uno es este símbolo que va en mi mano; siempre lo conservo. No es una cruz, es una letra de un alfabeto antiguo que se llama el arameo, y es la última letra del arameo. Expresa unas palabras de Jesús traducidas y traídas ahora a tiempo contemporáneo que dicen que el último será el primero; el último será el primero ha sido la filosofía, la consigna de mi vida propia, de este Gobierno”.

Hubo intercambio de detalles. Además de la bandera colombiana, Petro les dio a los jugadores de la Selección un sombrero vueltiao. Por parte de la delegación que viajará al Mundial 2026, le dieron al presidente de la República el balón de la próxima cita orbital y una camiseta.

“He entregado la bandera de Colombia a la selección de nuestro país. Ha partido a un destino que deseo que sea de triunfo. Allá va al mundial, el país de la belleza”, escribió Gustavo Petro, después del evento, por medio de su cuenta de X.

He entregado la bandera de Colombia a la selección de nuestro país.



Ha partido a un destino que deseo que sea de triunfo.



Allá va al mundial, el país de la belleza. pic.twitter.com/jIJAz8CjAY — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 4, 2026

Colombia en modo Mundial 2026

Con este acto protocolar, bastante característico previo a una Copa del Mundo, Néstor Lorenzo y sus dirigidos entran en modo Mundial. La ausencia en Catar 2022 hizo la espera más larga para el público, que la última vez que vio al combinado cafetero en una cita orbital fue en Rusia 2018.

Con James como capitán y Luis Díaz como la gran figura, el combinado tricolor espera superar su mejor participación en una Copa del Mundo. Fue en 2014, cuando llegaron a cuartos de final y quedaron eliminados ante el anfitrión: Brasil.