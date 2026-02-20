Deportes

Otro amistoso para la Selección Colombia antes del Mundial 2026: país asiático confirmó detalles

Resta esperar que la Federación Colombiana de Fútbol lo haga oficial, pero el país asiático ya lo da como un hecho.

Redacción Deportes
20 de febrero de 2026, 8:29 p. m.
James Rodríguez, capitán y referente de la Selección Colombia.
James Rodríguez, capitán y referente de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

A la Selección Colombia le surgió otro amistoso previo al arranque del Mundial 2026. Será el 7 de junio, ante Jordania, y significaría el último duelo antes de que La Tricolor viaje a Norteamérica con la intención de hacer un buen desempeño en la cita orbital.

La Selección Colombia no ha revelado ningún tipo de comunicación, pero Jordania ya hizo público su interés para llevarlo a cabo. De hecho, la selección asiática posteó en su cuenta de Instagram el calendario de amistosos que tendrá en este 2026, antes del Mundial, y La Tricolor aparece como su último rival por fecha.

Resta esperar que la Federación Colombiana de Fútbol haga la confirmación oficial del enfrentamiento por medio de sus canales oficiales. Así, toda la información sobre horarios, estadio y todo lo demás que interesa al público previo al duelo.

La Selección Colombia recibió la propuesta para el amistoso ante Jordania

Así lo reveló el periodista Julián Capera por medio de su cuenta de X, este viernes 20 de febrero. Contó que si el amistoso se desarrolla, tendría lugar en San Diego (California).

“La Selección Colombia recibió propuesta oficial para jugar ante Jordania 🇯🇴 el 7 de junio en San Diego (California), partido de preparación para el Mundial del 2026″, contó Capera.



Jordania participará por primera vez en un Mundial en este 2026. Integra el grupo junto a Argelia, Austria y la vigente campeona Argentina. Eso explica que quiera tener rivales de peso, e importantes, en los amistosos antes de la venidera cita orbital.

Selección de Jordania anunció amistoso contra Colombia.
Selección de Jordania anunció amistoso contra Colombia. Foto: NurPhoto via Getty Images

Por el lado de la Selección Colombia, arriba como una de las más sonoras a hacer un buen Mundial 2026. De primeras, deberá superar el grupo K que comparte con Uzbekistán, el ganador del repechaje intercontinental 1 y Portugal.

Cabe recordar que para la fecha Fifa de marzo, la Selección Colombia enfrentará a Croacia y Francia en amistosos. Son dos contrincantes de alto nivel a los que Néstor Lorenzo deberá prestar especial atención, pues la exigencia pinta para estar al máximo con figuras de renombre como Mbappé (por el lado de Francia) y Modric (por el lado de Croacia).

