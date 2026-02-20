Deportes

Revelan primer candidato para reemplazar a Néstor Lorenzo si se va de la Selección Colombia: “Gusta mucho”

El vínculo de Néstor Lorenzo con Selección Colombia va hasta que se acabe el Mundial 2026. Por eso, la prensa dio un nombre que suena para llegar a la Tricolor, si el argentino no continúa.

Redacción Deportes
20 de febrero de 2026, 7:50 p. m.
Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia
Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia Foto: Colprensa-Mariano Vimos

La posibilidad de que Néstor Lorenzo deje de ser el entrenador de la Selección Colombia después del Mundial 2026 crece cada vez más. Por eso, ya se habla sobre un posible reemplazo del estratega argentino en el banco técnico tricolor.

Oliver Glasner, austriaco y actual entrenador del Crystal Palace, sería un posible reemplazo de Néstor Lorenzo si se va de la Selección Colombia. Al menos así lo reveló el periodista Diego Rueda en El Vbar de As Colombia y Caracol Radio.

“El técnico es Oliver Glasner del Crystal Palace. Ese nombre gusta muchísimo, es austriaco. Es el nombre que gusta a varias personas del comité ejecutivo de la Federación. Ese nombre lo acercaron tres personas. Se le ha hecho un estudio. Es un nombre que gusta, habla 4 idiomas”, fueron las palabras de Diego Rueda.

El mismo periodista referenciado hace énfasis en que sería para después del Mundial 2026. Sin embargo, si Néstor Lorenzo tiene un buen desempeño en la cita orbital con la Selección Colombia, sería prioridad su continuidad.

¿Quién es Oliver Glasner, el técnico que suena para la Selección Colombia?

Glasner tiene 51 años y experiencia como entrenador en el fútbol de Austria, Alemania e Inglaterra. Actualmente está al servicio del Crystal Palace, de la Premier League, donde ya hizo historia y dirige a los colombianos Jefferson Lerma y Daniel Muñoz.

La vitrina del entrenador Glasner está compuesta por un torneo de segunda división en Austria, con LASK Linz (2017), una UEFA Europa League con Sevilla (2022) y dos torneos que lo dejaron en los libros dorados del Crystal Palace.

Con el equipo londinense ganó la FA Cup 2025 y la Community Shield de ese mismo año. Lerma y Muñoz fueron fundamentales para la obtención de esos dos trofeos, los cuales los pusieron en el mapa de Inglaterra.

Oliver Glasner y Jefferson Lerma al servicio de Crystal Palace.
Oliver Glasner y Jefferson Lerma al servicio de Crystal Palace. Foto: PA Images via Getty Images
Titular de Selección Colombia se lesionó en Europa: parte médico preocupa para fecha Fifa

A Néstor Lorenzo lo vinculan con Boca Juniors

Final de Copa América 2024 y clasificación al Mundial 2026: esos son los dos datos más fuertes de Néstor Lorenzo con Selección Colombia, desde su llegada en 2022. Además, un largo invicto que estuvo compuesto entre partidos oficiales y amistosos.

Es cierto que Néstor Lorenzo empezó a despertar el interés de varios equipos, aunque ahora esté concentrado en hacer un buen Mundial 2026 con la Selección Colombia. Uno de esos clubes que lo estaría buscando es Boca Juniors, tal como lo revela la prensa argentina.

¿Peligra la continuidad de Néstor Lorenzo en Selección Colombia? Desde Argentina revelan detalles.
¿Peligra la continuidad de Néstor Lorenzo en Selección Colombia? Desde Argentina revelan detalles. Foto: Getty Images

“Un sueño algo utópico tiene que ver con Néstor Lorenzo. También con un breve pasado xeneize (14 partidos entre 1996 y 1997), es el entrenador de la Selección de Colombia que disputará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Su salario es muy alto, casi al nivel de Marcelo Gallardo, el entrenador mejor pago del país”, contó Clarín.

Otro amistoso para la Selección Colombia antes del Mundial 2026: país asiático confirmó detalles

Otro amistoso para la Selección Colombia antes del Mundial 2026: país asiático confirmó detalles

Luis Díaz acaricia el trofeo de la Bundesliga: el dato que reveló Bayern Múnich lo acerca anticipadamente

Luis Díaz acaricia el trofeo de la Bundesliga: el dato que reveló Bayern Múnich lo acerca anticipadamente

Render del nuevo estadio Atanasio Girardot, de Medellín

¿Estadio Atanasio Girardot, sede de Atlético Nacional y DIM, cambiará de nombre? Fico Gutiérrez anuncia cambios radicales

Neymar le rompe el corazón a Brasil: anunció la fecha tentativa de su retiro y queda muy poco

Neymar le rompe el corazón a Brasil: anunció la fecha tentativa de su retiro y queda muy poco

Lluvia de memes por la nueva camiseta de Millonarios: se usará de visitante y el color sorprendió

Lluvia de memes por la nueva camiseta de Millonarios: se usará de visitante y el color sorprendió

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez a la posible convocatoria de Falcao García al Mundial 2026

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez a la posible convocatoria de Falcao García al Mundial 2026

Vincent Kompany no se quedó callado: arremetió contra José Mourinho y le mandó dura crítica

Vincent Kompany no se quedó callado: arremetió contra José Mourinho y le mandó dura crítica

Independiente Santa Fe reacciona a la crisis y confirma su nuevo delantero: "Debe llegar hoy"

Independiente Santa Fe reacciona a la crisis y confirma su nuevo delantero: “Debe llegar hoy”

UEFA toma medidas en el presunto acto de racismo que sufrió Vinicius Jr.

UEFA toma medidas en el presunto acto de racismo que sufrió Vinicius Jr.

