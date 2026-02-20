Revelan primer candidato para reemplazar a Néstor Lorenzo si se va de la Selección Colombia: “Gusta mucho”

La posibilidad de que Néstor Lorenzo deje de ser el entrenador de la Selección Colombia después del Mundial 2026 crece cada vez más. Por eso, ya se habla sobre un posible reemplazo del estratega argentino en el banco técnico tricolor.

Oliver Glasner, austriaco y actual entrenador del Crystal Palace, sería un posible reemplazo de Néstor Lorenzo si se va de la Selección Colombia. Al menos así lo reveló el periodista Diego Rueda en El Vbar de As Colombia y Caracol Radio.

“El técnico es Oliver Glasner del Crystal Palace. Ese nombre gusta muchísimo, es austriaco. Es el nombre que gusta a varias personas del comité ejecutivo de la Federación. Ese nombre lo acercaron tres personas. Se le ha hecho un estudio. Es un nombre que gusta, habla 4 idiomas”, fueron las palabras de Diego Rueda.

El mismo periodista referenciado hace énfasis en que sería para después del Mundial 2026. Sin embargo, si Néstor Lorenzo tiene un buen desempeño en la cita orbital con la Selección Colombia, sería prioridad su continuidad.

¿Quién es Oliver Glasner, el técnico que suena para la Selección Colombia?

Glasner tiene 51 años y experiencia como entrenador en el fútbol de Austria, Alemania e Inglaterra. Actualmente está al servicio del Crystal Palace, de la Premier League, donde ya hizo historia y dirige a los colombianos Jefferson Lerma y Daniel Muñoz.

La vitrina del entrenador Glasner está compuesta por un torneo de segunda división en Austria, con LASK Linz (2017), una UEFA Europa League con Sevilla (2022) y dos torneos que lo dejaron en los libros dorados del Crystal Palace.

Con el equipo londinense ganó la FA Cup 2025 y la Community Shield de ese mismo año. Lerma y Muñoz fueron fundamentales para la obtención de esos dos trofeos, los cuales los pusieron en el mapa de Inglaterra.

A Néstor Lorenzo lo vinculan con Boca Juniors

Final de Copa América 2024 y clasificación al Mundial 2026: esos son los dos datos más fuertes de Néstor Lorenzo con Selección Colombia, desde su llegada en 2022. Además, un largo invicto que estuvo compuesto entre partidos oficiales y amistosos.

Es cierto que Néstor Lorenzo empezó a despertar el interés de varios equipos, aunque ahora esté concentrado en hacer un buen Mundial 2026 con la Selección Colombia. Uno de esos clubes que lo estaría buscando es Boca Juniors, tal como lo revela la prensa argentina.

“Un sueño algo utópico tiene que ver con Néstor Lorenzo. También con un breve pasado xeneize (14 partidos entre 1996 y 1997), es el entrenador de la Selección de Colombia que disputará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Su salario es muy alto, casi al nivel de Marcelo Gallardo, el entrenador mejor pago del país”, contó Clarín.