Deportes

Revelan el equipo que quiere a Néstor Lorenzo: información impacta en Selección Colombia

En dudas el futuro del técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo. Un club buscaría contratarlo después del Mundial 2026.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
13 de febrero de 2026, 6:00 p. m.
¿Peligra la continuidad de Néstor Lorenzo en Selección Colombia? Desde Argentina revelan detalles.
¿Peligra la continuidad de Néstor Lorenzo en Selección Colombia? Desde Argentina revelan detalles. Foto: Getty Images

La prensa argentina reveló una información que sacude a la Selección Colombia. Destapan que el técnico de La Tricolor, Néstor Lorenzo, es pretendido por Boca Juniors, club histórico de Sudamérica, pues gusta mucho en la dirigencia.

Desde Argentina aclaran que, si se concreta, la llegada de Néstor Lorenzo a Boca Juniors se daría después del Mundial 2026. El gran objetivo del estratega es llevar lo más lejos posible a la Selección Colombia.

Lorenzo, que cuando fue futbolista profesional supo jugar para Boca Juniors, entraría en la baraja del actual presidente xeneize, Juan Román Riquelme, tomando en cuenta que dicha institución no pasa por un buen momento deportivo en el último tiempo.

Juan Román Riquelme estaría detrás de Néstor Lorenzo para que sea entrenador de Boca Juniors.
Juan Román Riquelme estaría detrás de Néstor Lorenzo para que sea entrenador de Boca Juniors. Foto: Getty Images
Figura de la Selección Colombia tiene lesión de rodilla y peligra el Mundial 2026: “Es crónico”

“A Juan Román Riquelme le encanta Néstor Lorenzo”

Quien entregó la información fue el reconocido periodista Roberto Leto en el programa De Fútbol Se Habla Así por DSports. Sus compañeros de mesa interactuaron con la información y quedaron sorprendidos.

Deportes

Jhon Arias no se esconde más: lanzó confesión a hinchas de Fluminense tras llegar a Palmeiras

Deportes

Alfredo Morelos se desahogó: revelan qué le dijo a la cámara tras su gol con Atlético Nacional

Deportes

Salió la lista de los 50 mejores técnicos de la historia: uno es colombiano y supera a Zidane

Deportes

Luis Javier Suárez se pronunció tras la lesión que tiene en vilo a Colombia: dio sentidas palabras

Deportes

Comunicado oficial de Independiente Santa Fe: se cayó el fichaje más caro de su historia

Deportes

Juanfer Quintero protagoniza video viral en Argentina: agarrón con Montiel quedó grabado

Deportes

Harry Kane indicó las cinco mejores cualidades de Luis Díaz: “Eso es lo que todos respetamos”

Deportes

Alfredo Morelos reveló si ha recibido llamados de Selección Colombia: lo dejó claro

Deportes

Figura de la Selección Colombia tiene lesión de rodilla y peligra el Mundial 2026: “Es crónico”

Deportes

Néstor Lorenzo hizo inesperada declaración: confesó cuál es su sueño con la Selección Colombia en el Mundial 2026

“El técnico que le encanta a Riquelme, para que dirija a Boca Juniors, en algún momento, y si es posible después del Mundial 2026, es un técnico argentino que va a dirigir el Mundial. Por eso no lo puede traer ahora”, arrancó diciendo Leto, en tono de intriga.

Y, luego, lo reveló: “Un técnico argentino, que jugó en Boca Juniors: Néstor Lorenzo, ese es el técnico que le encanta a Riquelme”.

@dsports "EL TÉCNICO QUE LE ENCANTA A RIQUELME PARA #BOCA ES NÉSTOR LORENZO" 🎙️ Roberto Leto en #DeFútbolSeHablaAsí #TikTokDeportes #Fútbol ♬ sonido original - DSports

A Néstor Lorenzo se le acaba el contrato con Selección Colombia a finales de julio de 2026, días después de que el Mundial United se termine en Estados Unidos, México y Canadá.

Lorenzo llegó a la Selección Colombia, como técnico en propiedad, en julio de 2022. Antes había sido asistente del cuerpo técnico que encabezó José Néstor Pékerman, y con el cual La Tricolor fue a los Mundiales Brasil 2014 y Rusia 2018.

No sería sorpresivo que Riquelme se fije en Néstor Lorenzo. El estratega argentino consolidó un proceso importante en Selección Colombia, compuesto por jugadores de experiencia como James Rodríguez, nuevos talentos como Richard Ríos, y futbolistas estrella como Luis Díaz.

James y Lorenzo.
Néstor Lorenzo construyó su proceso en Selección Colombia alrededor de figuras como James Rodríguez. Foto: Getty Images

Bajo el mando de Lorenzo, Colombia clasificó al Mundial 2026 luego de ocho años de ausencia, llegó a la final de la Copa América 2024 y tuvo destacados desempeños en amistosos contra selecciones como España o Alemania.

El futuro de Néstor Lorenzo solo se definirá hasta después del Mundial 2026, con dos decisiones que impactan directamente en Selección Colombia: o continúa el proceso de cara al Mundial 2030, o da un paso al costado y ambas partes tienen un nuevo aire.

Más de Deportes

Jhon Arias como nuevo jugador de Palmeiras de Brasil.

Jhon Arias no se esconde más: lanzó confesión a hinchas de Fluminense tras llegar a Palmeiras

¿Peligra la continuidad de Néstor Lorenzo en Selección Colombia? Desde Argentina revelan detalles.

Revelan el equipo que quiere a Néstor Lorenzo: información impacta en Selección Colombia

Alfredo Morelos marcó doblete en la victoria de Atlético Nacional vs. Fortaleza.

Alfredo Morelos se desahogó: revelan qué le dijo a la cámara tras su gol con Atlético Nacional

EIBAR, SPAIN - NOVEMBER 09: Head coach Zinedine Zidane of Real Madrid CF reacts during the Liga match between SD Eibar SAD and Real Madrid CF at Ipurua Municipal Stadium on November 09, 2019 in Eibar, Spain. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Salió la lista de los 50 mejores técnicos de la historia: uno es colombiano y supera a Zidane

LISBON, PORTUGAL - NOVEMBER 26: Luis Suarez of Sporting CP disappointed during the UEFA Champions League match between Sporting CP v Club Brugge at the Estadio Jose Alvalade on November 26, 2025 in Lisbon Portugal (Photo by Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images)

Luis Javier Suárez se pronunció tras la lesión que tiene en vilo a Colombia: dio sentidas palabras

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe.

Comunicado oficial de Independiente Santa Fe: se cayó el fichaje más caro de su historia

Juan Fernando Quintero terminó muy molesto tras la derrota contra Argentinos Juniors.

Juanfer Quintero protagoniza video viral en Argentina: agarrón con Montiel quedó grabado

Munich, Germany - August 22: Harry Kane of Bayern Muenchen and Luis Díaz of Bayern Muenchen celebrates after scoring his team's fifth goal with teammates during the Bundesliga match between FC Bayern München and RB Leipzig at Allianz Arena on August 22, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)

Harry Kane indicó las cinco mejores cualidades de Luis Díaz: “Eso es lo que todos respetamos”

Diego Arias se pronunció sobre la situación de Cristian 'Chicho' Arango.

Diego Arias reveló cuándo debutará el Chicho Arango: anuncio oficial en Atlético Nacional

Nacional respondió ante su gente y sumó tres puntos que le permitieron escalar posiciones.

Posiciones en Liga BetPlay tras triunfos de Once Caldas y Nacional: Junior padeció

Noticias Destacadas