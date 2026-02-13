Revelan el equipo que quiere a Néstor Lorenzo: información impacta en Selección Colombia

La prensa argentina reveló una información que sacude a la Selección Colombia. Destapan que el técnico de La Tricolor, Néstor Lorenzo, es pretendido por Boca Juniors, club histórico de Sudamérica, pues gusta mucho en la dirigencia.

Desde Argentina aclaran que, si se concreta, la llegada de Néstor Lorenzo a Boca Juniors se daría después del Mundial 2026. El gran objetivo del estratega es llevar lo más lejos posible a la Selección Colombia.

Lorenzo, que cuando fue futbolista profesional supo jugar para Boca Juniors, entraría en la baraja del actual presidente xeneize, Juan Román Riquelme, tomando en cuenta que dicha institución no pasa por un buen momento deportivo en el último tiempo.

“A Juan Román Riquelme le encanta Néstor Lorenzo”

Quien entregó la información fue el reconocido periodista Roberto Leto en el programa De Fútbol Se Habla Así por DSports. Sus compañeros de mesa interactuaron con la información y quedaron sorprendidos.

“El técnico que le encanta a Riquelme, para que dirija a Boca Juniors, en algún momento, y si es posible después del Mundial 2026, es un técnico argentino que va a dirigir el Mundial. Por eso no lo puede traer ahora”, arrancó diciendo Leto, en tono de intriga.

Y, luego, lo reveló: “Un técnico argentino, que jugó en Boca Juniors: Néstor Lorenzo, ese es el técnico que le encanta a Riquelme”.

A Néstor Lorenzo se le acaba el contrato con Selección Colombia a finales de julio de 2026, días después de que el Mundial United se termine en Estados Unidos, México y Canadá.

Lorenzo llegó a la Selección Colombia, como técnico en propiedad, en julio de 2022. Antes había sido asistente del cuerpo técnico que encabezó José Néstor Pékerman, y con el cual La Tricolor fue a los Mundiales Brasil 2014 y Rusia 2018.

No sería sorpresivo que Riquelme se fije en Néstor Lorenzo. El estratega argentino consolidó un proceso importante en Selección Colombia, compuesto por jugadores de experiencia como James Rodríguez, nuevos talentos como Richard Ríos, y futbolistas estrella como Luis Díaz.

Bajo el mando de Lorenzo, Colombia clasificó al Mundial 2026 luego de ocho años de ausencia, llegó a la final de la Copa América 2024 y tuvo destacados desempeños en amistosos contra selecciones como España o Alemania.

El futuro de Néstor Lorenzo solo se definirá hasta después del Mundial 2026, con dos decisiones que impactan directamente en Selección Colombia: o continúa el proceso de cara al Mundial 2030, o da un paso al costado y ambas partes tienen un nuevo aire.