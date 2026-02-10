Deportes

Figura de la Selección Colombia tiene lesión de rodilla y peligra el Mundial 2026: “Es crónico”

Faltando cuatro meses para el primer partido contra Uzbekistán, Néstor Lorenzo analiza alternativas por una posible baja en la línea defensiva.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

10 de febrero de 2026, 8:55 a. m.
Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia.
Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia. Foto: AFP

Néstor Lorenzo ya está elaborando el rompecabezas de jugadores que disputarán el Mundial 2026. Algunos de esos cupos se encuentran ocupados por los habituales titulares, sin embargo, todavía falta que lleguen en perfectas condiciones físicas para la concentración.

Nombres como el de Luis Díaz, James Rodríguez, Luis Javier Suárez o Daniel Muñoz parecen indispensables para el cuerpo técnico. Tres de ellos atraviesan un gran presente en el fútbol europeo, mientras que James es el capitán y principal referente del camerino.

En un segundo escalón están los hombres de confianza de Lorenzo. Algunos de ellos generan polémica entre los hinchas de la Selección Colombia, pero han sido constantes en el proceso por decisión del DT.

Dentro de ese grupo se encuentra Yerry Mina, quien despierta odios y amores en la Tricolor. El defensor caucano fue la principal figura del combinado nacional en el Mundial de Rusia-2018, donde marcó tres goles fundamentales para mantener viva la ilusión: contra Polonia, contra Senegal y contra Inglaterra.

MOSCOW, RUSSIA - July 3: Yerry Mina of Colombia celebrates late equalizer during the 2018 FIFA World Cup Russia Round Of 16 match between Colombia and England at Spartak Stadium on July 3, 2018 in Moscow, Russia. (Photo by Michael Mayhew/Sportsphoto/Allstar via Getty Images)
Yerry Mina en el Mundial de Rusia-2018. Foto: Getty Images

Yerry Mina, lesionado de la rodilla

Aunque ahora es suplente en la Selección Colombia, detrás de Dávinson Sánchez y Jhon Janer Lucumí, hay altas probabilidades de que Mina sea incluido en la lista de convocados.

Pero ahora depende de un problema físico que fue revelado por Fabio Pisacane, director técnico de Cagliari. En unas recientes declaraciones ante la prensa confesó que Yerry Mina tiene una lesión crónica en la rodilla y necesita tratamiento médico para jugar.

Mina tiene un problema de rodilla que lleva meses, tenemos que vivir día a día. Es crónico, no agudo, necesita ser controlado y monitoreado”, apuntó Pisacane.

Preocupación en Selección Colombia: Yerry Mina salió lesionado con Cagliari en Italia.
Yerry Mina atraviesa un viacrucis por culpa de las lesiones. Foto: NurPhoto via Getty Images

Ausente en Roma vs. Cagliari

El oriundo de Guachené brilló por su ausencia en el partido del lunes a contra la Roma (2-0) y provocó preguntas entre los hinchas del cuadro rossoblú.

Lo que menos esperaban es que su técnico diera malas noticias y dejara en el aire la fecha de regreso a las canchas. Cabe recordar que Yerry Mina es el capitán de Cagliari y una pieza clave en el andamiaje defensivo de Pisacane.

“El objetivo es priorizar siempre al hombre por encima del jugador, por encima de todo lo demás”, completó el estratega italiano.

Yerry Mina ha disputado 16 partidos de la presente temporada con el Cagliari: 15 de ellos en la Serie A y otro más por la Coppa Italia.

Su historial de lesiones es extenso y eso hace mucho más preocupante que tenga un problema crónico en la rodilla. Lorenzo lo podría llevar bajo estricto cuidado médico, pero corre el riesgo de perder un jugador por lesión y desaprovechar un cupo para otro defensor que esté al 100 % de sus condiciones.

