Listado de partidos HOY: repechajes al Mundial 2026, amistosos con hora y canales para ver en vivo

Este martes, 26 de marzo de 2026, inicia lo que se conoce como la previa formal de la Copa del Mundo que se realizará a mediados del año en Estados Unidos, México y Canadá.

Una gran cantidad de combinados jugarán en el marco de los repechajes europeos e intercontinentales, así como también habrá partidos amistosos de alto calibre. Justamente la Selección Colombia estará jugando ante Croacia y Brasil, con la vigente subcampeona, Francia.

Repechajes intercontinental y europeo para el Mundial 2026 Foto: Getty Images / AFP

Bolivia, que pertenece a la Conmebol, tendrá su última chance de instalarse en la fiesta del balompié al medirse en la semifinal del repechaje con Nueva Caledonia.

Hay que tener en cuenta que para la Tricolor esta fecha de repechajes es importante, pues del duelo entre Nueva Caledonia y Jamaica saldrá el rival que vaya contra República Democrática del Congo en la final. Quien gane dicha llave completará el grupo K, en el que el cuadro nacional está con Uzbekistán y Portugal.

Repesca UEFA:

En lo que respecta al repechaje europeo, allí habrá 16 países por cuatro cupos. Italia y Polonia son de las naciones más representativas, que buscan no estar fuera de la fiesta mundialista.

Durante el jueves se llevarán a cabo ocho partidos, que dejarán la misma cantidad de clasificados a la final del 31 de marzo próximo. Ese martes, los que hayan pasado jugarán de nuevo y los vencedores obtendrán su cupo para la Copa del Mundo.

Así podrá ver los partidos del repechaje al Mundial 2026 en Colombia: fechas, horarios y canal

Turquía vs. Rumania: 12:00 p. m. (ESPN / Disney+)

República Checa vs. Irlanda: 2:45 p. m. (Disney+)

Dinamarca vs. Macedonia del Norte: 2:45 p. m. (Disney+)

Italia vs. Irlanda del Norte: 2:45 p. m. (ESPN, ESPN 2/Disney+)

Polonia vs. Albania: 2:45 p. m. (Disney+)

Eslovaquia vs. Kosovo: 2:45 p. m. (Disney+)

Ucrania vs. Suecia: 2:45 p. m. (Disney+)

Gales vs. Bosnia y Herzegovina: 2:45 p. m. (ESPN 3/Disney+)

Repesca internacional:

En el repechaje que decide el rival de Colombia, hay seis naciones compitiendo por dos lugares.

En principio, este jueves en la noche jugarán en México cuatro países; quienes logren ganar irán a la final ante Irak y República Democrática del Congo, previamente instaladas allí por haber terminado de mejor forma las eliminatorias de sus respectivas confederaciones.

Última movida de Fifa con la boletería del Mundial 2026: fue oficializado un gran anuncio

Bolivia vs. Suriname: 5:00 p. m. (Win Sports, DGO, Amazon Prime)

Nueva Caledonia vs. Jamaica: 10:00 p. m. (Win Sports, DGO, Amazon Prime)

Amistosos:

Sin Neymar, el combinado de Brasil de Carlo Ancelotti estará midiéndose ante Kylian Mbappé y compañía. Dicho juego será en la previa del de Colombia, que tendrá a Luis Díaz como la máxima figura para medirse ante la Croacia de Luka Modrić.

Colombia vs. Croacia, amistoso de la fecha Fifa de marzo previo al Mundial 2026 Foto: Getty Images (Diseño Semana)

Brasil vs. Francia: 3:00 p. m.

Colombia vs. Croacia: 6:30 p. m. (Caracol y RCN Televisión)

Chile vs. Cabo Verde: 10:00 p. m. (DAZN)

El día viernes (27 de marzo) seguirá la marea de partidos amistosos, en los que entrarán en acción Inglaterra vs. Uruguay, Suiza vs. Alemania, España vs. Serbia, Marruecos vs. Ecuador y Argentina contra Mauritania.

Colombia, después de medirse con Croacia, volverá a la acción el domingo con Francia.