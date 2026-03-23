MUNDIAL 2026

Bolivia vs. Surinam: hora y canal para ver el primer partido del repechaje al Mundial 2026

La selección vencedora luego tendrá que enfrentarse al combinado de Irak.

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Redacción Deportes
23 de marzo de 2026, 8:16 a. m.
La selección Bolivia podría llegar al Mundial luego de haber participado, por última vez, en 1994
La selección Bolivia podría llegar al Mundial luego de haber participado, por última vez, en 1994 Foto: AFP

Este jueves, 26 de marzo, Bolivia y Suriman jugarán el primer partido del repechaje, de donde saldrá el rival de Irak para definir el último clasificado al Grupo I de la Copa del Mundo, donde ya están sembrados Francia, Noruega y Senegal.

Qué pasa si Bolivia empata con Surinam en el partido por el repechaje al Mundial 2026
Surinam disputará el repechaje contra Bolivia.
Si clasifica Surinam, sería la primera vez que llega a un Mundial. Foto: Getty Images

La selección boliviana representará a la Conmebol, mientras que Surinam será la encargada de buscar el cupo extra por parte de la Concacaf, en un duelo clave y que, sobre el papel, favorece a los del altiplano.

Con este duelo se comienza a calentar la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, a partir del 11 de junio próximo.

El partido entre Bolivia y Surinam se disputará en el Estadio BBVA de Monterrey, en México, desde las 6:00 p. m., hora colombiana.

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¿Dónde ver Bolivia vs. Surinam por el repechaje al Mundial 2026?

El partido tendrá un amplio despliegue, pues se trata de uno de los encuentros clave para definir los seis equipos clasificados que restan para completar las 48 selecciones que irán por la gloria mundial.

  • Fecha: 26 de marzo.
  • Hora: 6:00 p. m. (hora colombiana).
  • Canal: DGO - DSprots - WinS Sports.
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Marcelo Moreno Martins Bolivia
El delantero Marcelo Martins no fue convocado por el técnico boliviano. Foto: AFP

Convocados por Bolivia para el repechaje

De cara al repechaje y a uno de los partidos más importantes de Bolivia en los últimos tiempos, el técnico Óscar Villegas llamó a lo mejor de su repertorio, pero dejó por fuera a uno de los referentes, el goleador Marcelo Martins Moreno.

Arqueros

  • Carlos Lampe (Bolívar).
  • Guillermo Viscarra (Alianza Lima-PER).
  • Gerónimo Govea (Montevideo Wanderers-URU).

Defensores

  • Diego Medina (CSKA 1948 Sofia-BUL).Yomar Rocha (Akron Tolyatti-RUS).
  • Lucas Macazaga (Leganés B-ESP).
  • Roberto Fernández (Akron Tolyatti-RUS).
  • Dieguito Rodríguez (Always Ready).
  • Luis Haquín (Al-Tai-ARA).
  • Richet Gómez (Always Ready).
  • Marcelo Torrez (Santos-BRA).
  • Efraín Morales (CF Montréal-EUA).
  • Diego Arroyo (Shakhtar Donetsk-UCR).
  • Leonardo Zabala (Cancún FC-MEX).

Mediocampistas

  • Ervin Vaca (Bolívar).
  • Héctor Cuéllar (Always Ready).
  • Robson Matheus (Bolívar).
  • Moisés Villarroel (Blooming).
  • Gabriel Villamil (Liga de Quito-ECU).
  • Ramiro Vaca (Wydad Casablanca-MAR).
  • Carlos Melgar (Bolívar).

Delanteros

  • Víctor Abrego (The Strongest).
  • Miguel Terceros (Santos-BRA).
  • Jesús Maraude (Always Ready).
  • Fernando Nava (Always Ready).
  • Moisés Paniagua (Wydad Casablanca-MAR).
  • Enzo Monteiro (FK Auda-LET).
  • Juan Godoy (Always Ready).

Convocados por Surinam para el repechaje

Sobre el papel, Surinam es la selección más débil; sin embargo, toda la nómina convocada por el técnico Henk Ten Cate juega en diferentes ligas de Europa, incluida la Bundesliga de Alemania, en la que compiten contra Luis Díaz, figura colombiana al servicio del Bayern Múnich.

Arqueros

  • Warner Hahn (Hammarby de Suecia).
  • Etienne Vaessen (FC Groningen de Países Bajos).
  • Jahnilho Wiegel (FC Den Bosch de Países Bajos).

Defensas

  • Myenty Abena (Gaziantep de Turquía).
  • Djavan Anderson (Venezia de Italia).
  • Radinio Balker (Huddersfield Town de Inglaterra).
  • Anfernee Dijksteel (Middlesbrough de Inglaterra).
  • Ridgeciano Haps (Venezia de Italia).
  • Yannick Leliendal (FC Volendam de Países Bajos).
  • Stefano Denswil (Trabzonspor de Turquía).
  • Shaquille Pinas (Hammarby de Suecia).
  • Djevencio Van der Kust (Sparta Rotterdam de Países Bajos).
  • Liam Van Gelderen (RKC Waalwijk de Países Bajos).
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Surinam disputará el repechaje contra Bolivia.
Sheraldo Becker, figura de Surinam y convocado para el repechaje contra Bolivia. Foto: Getty Images

Mediocampistas

  • Melayro Bogarde (Hoffenheim de Alemania).
  • Jean-Paul Boëtius (Darmstadt de Alemania).
  • Tjaronn Chery (NEC Nijmegen de Países Bajos).
  • Denzel Jubitana (Atromitos de Grecia).
  • Dion Malone (NAC Breda de Países Bajos).
  • Kenneth Paal (Queens Park Rangers de Inglaterra).
  • Immanuel Pherai (Hamburgo de Alemania).

Delanteros

  • Sheraldo Becker (Mainz de Alemania).
  • Joel Piroe (Leeds United de Inglaterra).
  • Jay-Roy Grot (Odense BK de Dinamarca).
  • Richonell Margaret (Go Ahead Eagles de Países Bajos).
  • Gyrano Kerk (Royal Antwerp de Bélgica).
  • Gleofilo Vlijter (Újpest de Hungría).