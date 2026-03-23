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Murió Santiago Castrillón, futbolista de Millonarios que se desmayó en clásico contra Santa Fe, ¿qué fue lo que pasó?

El club confirmó la lamentable noticia a través de sus redes sociales.

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Redacción Deportes
23 de marzo de 2026, 6:08 a. m.
Millonarios confirmó en la noche del domingo la muerte del jugador Sub-20, Santiago Castrillón.
Millonarios confirmó en la noche del domingo la muerte del jugador Sub-20, Santiago Castrillón. Foto: Millonarios FC

Sobre las 11 de la noche de este domingo, 23 de marzo, Millonarios confirmó la muerte de Santiago Castrillón, futbolista de la categoría Sub-20 que el sábado pasado se había desmayado en el campo de juego mientras disputaba un clásico contra Santa Fe.

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Santiago Castrillón
Santiago Castrillón tuvo su roce en el equipo profesional con Millonarios, pero no había jugado como profesional. Foto: Tomada de @JuankPiza

Según indicó el club, pese a los “esfuerzos médicos” de los profesionales que lo atendieron desde que se presentaron los hechos, el joven de tan solo 18 años, que ya había sido convocado al equipo profesional durante la época de Hernán Torres, no resistió y perdió la vida.

“Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub-20. Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad al norte de la ciudad, donde fue atendido en cuidados intensivos por todos los especialistas del área cardiovascular. A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos“, dijo Millonarios en la primera parte del comunicado.

A renglón seguido, el conjunto embajador envió un mensaje de condolencias a sus familiares y amigos y resaltó las cualidades que Castrillón mostró dentro y fuera del terreno de juego.

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Hoy, el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy, el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza. Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número ’10′, nuestro compañero, nuestro amigo. Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros. Elevamos nuestras oraciones por su alma. A su familia y seres queridos, un mensaje de fortaleza en este momento imposible de entender. Santiago, nuestro entrañable compañero, descansa en paz”, agregó el conjunto capitalino.

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Cabe señalar que desde el sábado pasado, día en el que ocurrieron los hechos, Santiago estaba internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica La Colina, a donde llegaron familiares y amigos para acompañarlo.

De igual forma, Independiente Santa Fe, a través de sus redes sociales, había publicado un video en el que tanto jugadores rojos como azules se unían en oración para pedir por la salud de Castrillón.

Independiente Santa Fe envía una voz de aliento y le desea pronta recuperación a Santiago Castrillón, jugador Sub-20 de Millonarios. El fútbol debe integrarnos, y hoy nos unimos por la salud de Santiago”, escribió el cuadro cardenal en su perfil oficial en X el sábado anterior.

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Castrillón, nacido en Bucaramanga, era uno de los referentes de la categoría y aún no se conocen las causas exactas de su fallecimiento.