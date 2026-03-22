Alianza Valledupar hizo respetar su patio y derrotó 1-0 al Deportivo Cali, en un duelo que resultó pálido y que no ofreció mayores emociones, más allá de la victoria del cuadro local.

La joya que marcó Luis Javier Suárez para la victoria del Sporting de Lisboa sobre el Alverca: ¿cómo está la tabla de goleadores?

Alianza y Deportivo Cali disputaron el único partido de la jornada dominical. Foto: Colprensa

El único tanto del encuentro lo consiguió Fabian Cantillo, al minuto 40, lo que le dio la tranquilidad al conjunto local antes de irse a las duchas y el cual se sostuvo hasta el final de los 90 minutos.

El Deportivo Cali desperdició la oportunidad de sumar e irse acomodando en el lote de los ocho; con esta derrota, los orientados por Rafael Dudamel quedan con 16 puntos en la casilla 10.

El cuadro azucarero acumula, en sus últimas cinco apariciones, tres empates, una derrota y una victoria.

Por los lados del Alianza, el cuadro que juega en Valledupar logró una victoria que lo deja en la casilla 16 con 11 puntos, permitiéndole tomar un poco de aire de cara a lo que viene para el remate del campeonato.

Alianza acumula tres partidos en línea sin perder, en los que ha conseguido dos empates y la más reciente victoria contra el Deportivo Cali.

Alianza insistió, pero sacó el pie del acelerador luego de anotar el único gol del compromiso. Foto: Colprensa

En la próxima fecha, Alianza visitará a Águilas el viernes 27 de marzo, mientras que el Cali será local frente al Deportivo Pereira, colero del campeonato y equipo que necesita, con urgencia, resultados que le permitan dejar el último renglón del certamen.

Otros resultados de la fecha 13 de la Liga BetPlay

Once Caldas vs. Millonarios

La fecha 13 de la Liga BetPlay comenzó con el duelo entre Once Caldas y Millonarios, partido que fue para los ‘embajadores’ pues doblegaron al cuadro local y lo derrotaron 1-4.

Por Millonarios marcaron Beckham Castro, David Mackalister Silva, Rodrigo Contreras y Andrés Llinás, mientras que por el Once Caldas se hizo presente el de siempre, Dayro Moreno.

Con este resultado, Millonarios queda en la quinta posición, a la espera de que se complete la fecha 13, mientras que el Once Caldas sigue en la tercera casilla del campeonato.

El duelo no tuvo goles solo hasta el final del primer tiempo, cuando Castro, al minuto 45+3, logró abrir el marcador antes de irse a los camerinos.

Cuando inició la segunda parte, el conjunto local intentó igualar las acciones, pero los de Bustos volvieron a sorprender y al minuto 59, a través de uno de sus referentes, Mackalister Silva, amplió la diferencia, llevando preocupación a los dirigidos por el arriero Hernán Darío Herrera.

Los campeones de la Copa Libertadores en 2004 reaccionaron y su máximo ídolo, Dayro Moreno, consiguió el descuento al minuto 67; sin embargo, la alegría duró poco, porque el goleador azul, Rodrigo Contreras, volvió a anotar por Millonarios al minuto 75.

La puntilla la puso el defensa Andrés Llinás, quien sentenció el encuentro al minuto 82 al colocar el 1-4 definitivo.

Nacional vs Internacional

Atlético Nacional se ratifica como líder en la tabla de posiciones de Liga BetPlay tras derrotar 3-0 al Internacional de Bogotá en el Atanasio Girardot.

Con la victoria llegó a 27 puntos en 12 partidos jugados, y le saca tres al segundo, que es Deportivo Pasto.

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Millonarios derrotó 4-1 al Once Caldas en el Palogrande. Foto: Colprensa

Próximos partidos de la Liga Betplay

Lunes, 23 de marzo de 2026

2:00 p.m. Boyacá Chicó vs Deportes Tolima

4:10 p.m. Independiente Santa Fe vs. Independiente Medellín

6:20 p.m. Jaguares vs. Águilas Doradas

Martes, 24 de marzo de 2026

3:30 p.m. Deportivo Pereira vs. Cúcuta Deportivo

6:00 p.m. Junior de Barranquilla vs. Atlético Bucaramanga

8:00 p.m. Fortaleza vs. Deportivo Pasto

Miércoles, 25 de marzo de 2026