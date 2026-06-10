Diego Arias caería parado: equipo del FPC lo busca si se confirma su salida de Atlético Nacional

Si se confirma la salida de Diego Arias como entrenador de Atlético Nacional, rumores de la prensa lo ubican entre los candidatos para dirigir Águilas Doradas. Sería una de las opciones, pues también aparecen otros dos nombres de peso.

Atlético Nacional firma su primera baja tras perder la final ante Junior: seguirá su carrera en Europa

Tras perder la final ante Junior, y de quedar eliminado en fase previa de Copa Sudamericana, los resultados no acompañan a Diego Arias. Por tanto, la prensa dictamina como casi segura su salida del verde, aunque aún no hay nada oficial.

Colocan a Diego Arias como candidato a dirigir Águilas Doradas

Juan David Niño se venía desempeñando como director técnico de Águilas Doradas. Sin embargo, haber quedado fuera de los playoffs hizo que el 5 de junio, el club antioqueño anunciara su salida del cargo.

Felipe Sierra, periodista cercano a la información del mercado de pases, dio los tres candidatos a dirigir Águilas Doradas. Uno de los que menciona es Diego Arias; los otros dos son Eduardo Espinel y Flavio Robatto.

“Por sus altos costos, Leonel Álvarez (60) ya no es una opción en Águilas Doradas”, afirmó Sierra, sacando a la luz que Álvarez, quien venía dirigiendo al Bucaramanga, estaba en la baraja de Águilas Doradas.

🚨 Por sus altos costos, Leonel Álvarez (60) ya no es una opción en #ÁguilasDoradas 🦅. El entrenador se elegirá entre:



🇺🇾 Eduardo Espinel (53)

🇨🇴 Diego Arias (40)

🇦🇷 Flavio Robatto (52) pic.twitter.com/ZbqsVH65ri — Pipe Sierra (@PSierraR) June 10, 2026

¿Qué dijo Diego Arias sobre su futuro?

Tan pronto como acabó la final ante Junior, donde Atlético Nacional salió derrotado, en rueda de prensa le preguntaron a Diego Arias sobre su futuro en el verde de Antioquia. No respondió si se va o se queda, pero sí dejó detalles al respecto.

“Creo que es un momento en que todos los que amamos este club, los que estamos en el día a día intentando acercar alegrías para la gente, hoy estamos con dolor y respetando el dolor de la hincha. Entiendo que el lugar donde yo estoy todos los días tiene este tipo de cuestionamientos y lo asumo, lo respeto y sintiéndolo como un privilegio”, afirmó Diego Arias.

Y añadió: “Entendiendo que también tiene exigencias como este tipo de preguntas y lo que tenemos en nuestras manos, como lo ha repetido Edwin, es entregarnos de corazón, del alma y hoy sin duda eso pasó en el campo; infortunadamente no nos alcanzó para ganar”.

Rumores de la prensa deportiva desde Medellín señalan que Reinaldo Rueda, con pasado en Nacional, estaría entre los candidatos para ser el entrenador del rey de copas colombiano.

Como lo habíamos dicho antes, Arias continuaba si ganaba el título; de lo contrario, ya había avances con Reinaldo Rueda, quien seguramente será el técnico de Atlético Nacional. — John Eric Gómez (@jericgomezm) June 9, 2026

Todo, hasta ahora, se maneja entre rumores y no hay certeza de quién será el timonel verdolaga de cara al cierre de 2026.