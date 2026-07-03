Los rumores están a nada de volverse ciertos. Diego Arias tendría todo acordado para ser el nuevo entrenador de Fortaleza, información que viene circulando desde hace semanas atrás entre la prensa deportiva colombiana.

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Arias se venía desempeñando como técnico del plantel profesional masculino Atlético Nacional, desde septiembre de 2025 hasta junio de 2026. El estratega ganó la Copa BetPlay con el verde, pero la dura derrota en la final de Liga ante Junior, además de la eliminación ante Millonarios en la fase previa de Copa Sudamericana de este año, le acabaron cerrando las puertas a una continuidad.

“Diego Arias será el nuevo entrenador de Fortaleza”

Desde el pasado 2 de julio se viene cocinando el rumor, pero ya este viernes lo dan como un hecho. Son varios periodistas deportivos, cercanos al mercado de pases en el FPC, que anticipan el movimiento.

🚨 Diego Arias (41), D.T., y Francisco ‘Pacho’ Nájera (42), A.T., serán los nuevos entrenadores de #FortalezaFC x @StakeColombia 😎 pic.twitter.com/dUyIWY3Lvh — Pipe Sierra (@PSierraR) July 3, 2026

Y es que son varias las noticias sobre entrenadores en el Fútbol Profesional Colombiano. Diego Arias dejó el cargo en Atlético Nacional, por lo que el cuadro verde de Antioquia contrató a Lucas González en su lugar.

Como González dejó la vacante en Tolima, el elenco pijao decidió contratar a Sebastián Oliveros, que se venía desempeñando en Fortaleza. Y como los capitalinos también se quedaron sin técnico, decidieron ir por Diego Arias.

Todos los movimientos que se dieron por la salida de Diego Arias

✅️ Atlético Nacional contrata a Lucas González

✅️ El Deportes Tolima contratan a Sebastián Olivero

✅️ Fortaleza tiene en sus planes a Diego Arias. pic.twitter.com/lz5q1W9DZA — 🎙Juan Pablo Rúa Jiménez🎙 (@JuanPabloRuaJim) July 3, 2026

Se espera que en los próximos días se haga oficial la llegada de Diego Arias en los canales de Fortaleza. Asoma un segundo semestre retador para el cuadro de Bogotá, que espera seguir dando de qué hablar en Colombia.

La despedida de Nacional a Diego Arias

El pasado 12 de junio, Nacional informó: “Atlético Nacional ha decidido dar por finalizada la vinculación de Diego Arias como director técnico del equipo profesional masculino”.

Atlético Nacional ha decidido dar por finalizada la vinculación de Diego Arias como director técnico del equipo profesional masculino.



La institución le agradece su dedicación y su compromiso diario con el que siempre asumió la responsabilidad de dirigir este equipo. Su forma de… pic.twitter.com/h1jC7SSkUl — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 12, 2026

Y añadió: “La institución le agradece su dedicación y su compromiso diario con el que siempre asumió la responsabilidad de dirigir este equipo. Su forma de liderar, siempre desde el respeto y la cercanía, deja una huella en el vestuario. Al profe Diego le deseamos el mayor éxito en los desafíos que vienen en su camino”.