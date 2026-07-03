Quién es el temido ‘brujo’ de Ghana que usará sus poderes contra la Selección Colombia

Desde África occidental, un nombre ha capturado la atención de la prensa internacional, Nana Kwaku Bonsam, un influyente líder espiritual ghanés. Bonsam ha afirmado que tiene el destino del partido en sus manos después de lanzar una “maldición” sobre el equipo colombiano.

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Para entender la magnitud del revuelo mediático, es necesario conocer quién es realmente este personaje. Nana Kwaku Bonsam, cuyo nombre se traduce literalmente del dialecto twi como ‘El Diablo del Miércoles’, no es un aficionado común. Se trata de uno de los curanderos y chamanes más famosos, respetados y temidos de Ghana.

Bonsam saltó a la fama mundial durante la Copa del Mundo de Brasil 2014, cuando afirmó públicamente ser el responsable de una persistente lesión de rodilla, que aquejó a la superestrella portuguesa Cristiano Ronaldo, justo antes del partido entre Portugal y Ghana. En su momento, el chamán detalló que había utilizado polvo de dioses y rituales con animales para mermar al astro luso. Aunque Portugal terminó ganando ese encuentro, la figura de Bonsam quedó inmortalizada en el folclore futbolístico y su poder de intimidación psicológica sigue intacto.

Doce años después, en pleno Mundial 2026, Bonsam ha roto el silencio. Según los reportes y redes sociales, el espiritista ha vuelto a encender los fuegos de su altar. En una serie de controvertidas declaraciones, Kwaku Bonsam afirmó haber invocado a las deidades de su santuario sagrado de Kofi-Kofi para “amarrar” las piernas de las figuras más desequilibrantes de la Selección Colombia.

Aseguró que su magia negra creará confusión en el mediocampo colombiano, nublando la visión de los creadores de juego e impidiendo que los delanteros conecten con el balón en los momentos decisivos. “He visto el futuro en las llamas de mi altar. Colombia no podrá correr; sus pies pesarán como el plomo y Ghana avanzará”, sentenció el chamán en un video difundido desde la región de Ashanti. Su objetivo explícito es nivelar la balanza a favor de las “Estrellas Negras” utilizando fuerzas más allá de lo físico.

En Ghana, y específicamente dentro de la cultura Akan, Bonsam practica el sacerdocio tradicional (Okomfo). Esta no es una religión dogmática escrita, sino una cosmovisión animista donde el mundo espiritual y el físico son inseparables.

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La reacción en Colombia ha sido una mezcla de incredulidad, humor y la típica superstición que rodea al fútbol sudamericano. Las redes sociales se han llenado de memes donde los hinchas colombianos proponen contrarrestar los hechizos ghaneses con amuletos tradicionales: camándulas, baños de ruda, tabacos y agua bendita.

Más allá del misticismo y las amenazas espirituales, la verdadera batalla se librará en la cancha. La Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, sabe que los partidos no se ganan en los altares a miles de kilómetros, sino con disciplina táctica y goles. Ghana, por su parte, confía en su poderío físico y en la velocidad de sus jugadores.