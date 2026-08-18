“Hay que callarle”: Amparo Grisales reveló la verdad de Aurelio Cheveroni en ‘Yo me llamo’

Aurelio Cheveroni se convirtió nuevamente en uno de los personajes que más llamó la atención en Yo me llamo, gracias a su particular sentido del humor y a las intervenciones que suele protagonizar durante el programa.

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Aunque su presencia ha tenido algunos cambios en esta temporada, Amparo Grisales confirmó que el personaje seguirá teniendo un lugar especial dentro del formato.

En entrevista con KienyKe, la actriz habló sobre el regreso de Cheveroni y explicó cómo está planteada su participación en la actual edición del programa.

Yo Me Llamo 2026. Foto: Tomado de redes sociales

“A Cheveroni ya lo tenía yo en el Yo me llamo Mini, pero ahorita lo tenemos en las audiciones al comienzo, desaparece después y vuelve con los niños”, explicó Grisales al referirse a la presencia del personaje en diferentes momentos de la competencia.

La ‘diva de Colombia’ también dejó claro que las intervenciones de Aurelio Cheveroni están pensadas como un elemento de humor dentro del programa y su personalidad extrovertida es una de las características que más identifica al personaje y lo convierte en un factor diferenciador.

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“Yo creo que es un toque de humor porque él es irreverente, a él pues se le acepta que diga lo que sea”, afirmó la jurado.

Sin embargo, la espontaneidad de Cheveroni también puede llevar a que Amparo tenga que intervenir para ponerle límites. La actriz lo resumió de una manera bastante directa: “hay que callarle a veces porque es muy irreverente”.

Más allá de las bromas y los llamados de atención, Grisales aseguró que siente un cariño especial por el personaje, especialmente por su relación con los animales. “Pero es un personaje que yo amo, acuérdate que yo soy animalista, entonces yo lo amo con todo mi corazón”, manifestó.

Finalmente, la jurado describió con humor la manera en que suele controlar a Cheveroni durante sus apariciones: “Se pasa, claro, yo le cierro la boca o le jalo las orejas, no pasa nada, como dice él: ‘yo soy de trapo’, así que no le duele”.