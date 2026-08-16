La verdad de Amparo Grisales como compañera: actor detrás de Aurelio Cheveroni habló de cómo es la actriz en ‘Yo me llamo’

El hombre detrás de la voz de Aurelio Cheveroni volvió a hablar sobre su trabajo en televisión, y esta vez, contó cómo es compartir espacio con Amparo Grisales en Yo me llamo.

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Fernando Rojas, actor y especialista en clown, aseguró que detrás del personaje que aparece en pantalla también hay una dinámica marcada por la exigencia, el humor y la amistad.

Rojas, quien interpreta al famoso lobo desde hace años, habló en la reconocida emisora Tropicana y habló de su trayectoria y de la transformación de Aurelio.

En la conversación, explicó que su formación se concentró en una técnica teatral que utiliza el cuerpo, la expresión y el humor para construir personajes, una experiencia que terminó influyendo en la personalidad del particular lobo.

“Yo me había inclinado hacia el clown y de terminar la escuela hice como una especialización y me dediqué al clown y el bufón. A media que fue transformándose Aurelio, yo empecé a inyectarle un poco de ese carácter. Y por el 2012 yo terminé ese proceso, pero seguí trabajando mis proyectos, mis talleres y mi humor venía transformándose en algo más fuerte”, mencionó.

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Durante las grabaciones de Yo me llamo, Rojas cambiaba por completo la identidad y dejaba de lado al actor para ponerse la máscara de Aurelio. Esa transformación le permitía jugar con el personaje mientras los jurados exageraban algunos rasgos de sus propias personalidades para darle al programa un tono más entretenido. La diferencia, según lo que contó, está en que él puede quitarse la máscara cuando termina.

“Ellos son el personaje en la vida real y ponen una parte de su vida ahí y la exacerban. Es como una Amparo Grisales exagerada. Ella no solo es así; ella es muchas otras cosas: muy amorosa, muy querida, es una persona súper estricta y súper compañera de trabajo”, señaló.

A lo que agregó: “Lo que sucede es que ahí aparece un personaje, pero ellos no pueden hacer como yo, que por fortuna me puedo quitar la máscara”.

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Más allá de cómo fue convivir en el ámbito laboral, el actor resaltó que la presencia de la famosa actriz tiene un toque de disciplina que ayuda a sostener el ritmo del programa.

Para Rojas, la jurado no puede reducirse al carácter fuerte que suele mostrar frente a las cámaras, pues considera que existe una faceta cercana que hacía más llevadero el trabajo.