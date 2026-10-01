“Me duele el alma”: el amargo momento de Claudia Bahamón tras presenciar un indignante hecho

La presentadora Claudia Bahamón reaccionó públicamente a la difusión de un video en redes sociales en el que se observa a un hombre sentado sobre una tortuga marina en una playa, en medio de lo que aparenta ser el proceso de anidación del animal.

“Mi amistad está intacta”: Jairo Martínez se sincera sobre Abelardo De La Espriella y responde si le ofrecieron cargo en el gobierno

La conductora de MasterChef Celebrity, reconocida por su activismo ambiental, utilizó sus redes para cuestionar este tipo de comportamientos frente a la fauna silvestre y pedir mayor empatía con la naturaleza.

El video, que comenzó a circular en distintas plataformas y generó el rechazo de miles de internautas, muestra a un individuo sobre el caparazón del reptil mientras este se encuentra en la arena.

Tras conocer la grabación, Bahamón compartió el contenido acompañado de un mensaje directo sobre la falta de sensibilidad ciudadana ante los ecosistemas.

“Qué horror, de verdad. Esta gente tan insensible. Me duele el alma hondo, hondo, hondo”, expresó la presentadora en sus publicaciones iniciales, manifestando la afectación que le produjo observar la escena.

Posteriormente, su mensaje se enfocó en un llamado a la responsabilidad colectiva frente a las especies amenazadas. “A estas alturas de la vida esta falta de conciencia ya no se perdona”, añadió, enfatizando en la importancia de respetar la vida silvestre sin interferir en sus dinámicas biológicas.

Las tortugas marinas emergen a las playas durante periodos específicos para cumplir procesos clave de reproducción y puesta de huevos.

De acuerdo con biólogos y expertos en conservación marina, la presencia humana cercana, la luz artificial, el ruido o el contacto físico directo representan factores de alta perturbación que pueden interrumpir el desove, desorientar al espécimen o causarle daños físicos.

El incidente abrió una conversación entre los usuarios sobre el comportamiento que deben seguirse al interactuar con zonas costeras y hábitats protegidos, haciendo énfasis en la distancia prudente y el reporte oportuno a las autoridades ambientales en lugar de la manipulación o el turismo invasivo.

Claudia Bahamón rechazó maltrato a una tortuga marina en redes sociales Foto: Tomado de redes sociales

La postura de la presentadora huilense no es un hecho aislado dentro de su agenda pública. A lo largo de su carrera en la televisión colombiana, Bahamón ha consolidado un perfil fuertemente vinculado a la sostenibilidad ambiental, el reciclaje y la preservación de los mares.

Ha liderado e impulsado iniciativas ecologistas como BeClaquette y colaborado con diversas organizaciones internacionales en campañas de concientización.

Por el momento, no se conocen detalles verificados sobre la ubicación exacta ni la fecha precisa en que fue grabado el video, como tampoco la identidad del hombre que figura en la secuencia.

“Listo pa’ camellar”: Juan Daniel Oviedo recurre a Linkedin para saldar las deudas que le dejó la campaña presidencial

Tampoco se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de alguna autoridad ambiental territorial sobre investigaciones en curso respecto al video.

El pronunciamiento de Bahamón se suma a los esfuerzos continuos de divulgación que buscan visibilizar que el turismo y la convivencia costera deben ser compatibles con el bienestar de la fauna silvestre.