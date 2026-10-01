“Mi amistad está intacta”: Jairo Martínez se sincera sobre Abelardo De La Espriella y responde si le ofrecieron cargo en el gobierno

El reconocido presentador, empresario musical y exjurado del programa de imitación Yo me llamo, Jairo Martínez, abordó públicamente la relación que sostiene con el presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

“Llegué jincho a varias grabaciones”: Elkin Díaz reveló su lucha contra el alcoholismo y la decisión que tomó por sus hijos

En declaraciones recientes en el podcast de Andy Alonso, Martínez reafirmó su cercanía personal con el mandatario, despejó dudas respecto a hipotéticas aspiraciones a cargos en el Ejecutivo y ofreció su lectura sobre el ejercicio gubernamental de su amigo.

Durante el diálogo, Martínez habló sobre si el tránsito de De La Espriella de la firma de abogados a la vida pública de la presidencia había generado distanciamiento en la amistad que los une desde hace varios años.

El comunicador negó un alejamiento, aunque reconoció cambios logísticos e institucionales inevitables en sus encuentros rutinarios.

“Pienso que no perdimos un amigo. Mi relación con Abelardo está intacta”, señaló el presentador, añadiendo que la diferencia radica en las limitaciones de agenda e intensificación del esquema de seguridad.

“Ya no tengo la misma oportunidad de salir con Abelardo. En Miami salíamos juntos, aquí a cenar”, explicó al contrastar los momentos de esparcimiento que compartían anteriormente.

Para mostrar este cambio en la esfera pública de una figura cercana, Martínez recurrió a un paralelismo con otra artista con la que ha colaborado: “Me pasa como con Shakira: la esencia es la misma, pero sus espacios son diferentes”.

Frente a los interrogantes habituales alrededor del entorno personal de los jefes de Estado y las eventuales designaciones en el sector público, el exjurado de Yo me llamo sostuvo una postura enfática respecto a su rol profesional.

Descartó cualquier pretensión de formar parte del gabinete del presidente.

“Yo no apoyé a Abelardo por ningún puesto. Yo estoy feliz donde estoy”, manifestó.

Martínez enfatizó su vinculación laboral como presentador en el canal regional Telecaribe, plataforma donde desarrolla sus proyectos televisivos actuales y con la que manifiesta plena satisfacción profesional.

Más allá del ámbito privado, el empresario musical expuso su lectura ciudadana sobre el mandatario colombiano, reiterando que la gestión gubernamental ha confirmado, según su visión, la necesidad de un liderazgo de esas características en el panorama nacional.

María Lucía Fernández relató la fuerte crisis económica que enfrentó tras la muerte de sus padres

Según el presentador, personas de su entorno que anteriormente mantenían reservas sobre la candidatura o propuestas del hoy presidente le han expresado un cambio de postura: “Me han dicho: ‘Jairo, tenías toda la razón’”.

Martínez concluyó sus declaraciones compartiendo una perspectiva personal respecto al desenlace del periodo presidencial, afirmando que, desde su percepción, De La Espriella tiene las condiciones para proyectarse como uno de los mandatarios más destacados de la historia reciente del país, distinguiendo entre el afecto personal y el desarrollo del mandato constitucional.