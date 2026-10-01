Las marcas chinas que más venden carros en Colombia: crecieron más del 100 % en este año

Tres marcas ensambladoras de vehículos chinos registraron un crecimiento superior al 100 % en el acumulado de matrículas en Colombia durante 2026, según el más reciente informe del gremio automotor presentado por Fenalco y la ANDI.

Informe de la ANDI y Fenalco. Acumulado de las 20 marcas que más matricularon vehículos en 2026 hasta septiembre. Foto: Informe de la ANDI y Fenalco

Las tres marcas chinas que más han vendido carros en Colombia este 2026

La ANDI y Fenalco logran detectar cuáles son los vehículos más vendidos en Colombia con el registro de los vehículos matriculados en el RUNT. Con el propósito de evidenciar la actualidad del mercado en el país, detallaron las 20 marcas con más registros.

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En su consolidado de septiembre resaltaron las marcas de origen chino que más unidades aportaron a este ranking:

Chery

SUV Chery Tiggo 9. Foto: Chery - API

En el acumulado desde enero hasta septiembre, esta marca se ubicó en el puesto número 14. Para este año, la marca ha registrado 3.982 unidades, mientras que entre enero y septiembre de 2025 logró 1.037 matriculados, lo que se traduce en un crecimiento del 284 %.

Chery llegó al mercado colombiano a mediados de los 2000 con su modelo QQ, el cual le competía directamente a los exitosos Chevrolet Spark y el Hyundai Atos. Desde entonces, la compañía decidió competir con sus precios, entre otros mecanismos.

La marca complementó su oferta con las SUVs compactas y son estos modelos utilitarios los que impulsaron su protagonismo en la industria nacional.

Dongfeng

Dongfeng Marge. Foto: Dongfeng

Según el informe, esta marca registró 3.982 vehículos, frente a los 1.037 autos matriculados entre enero y septiembre de 2026, representando un crecimiento del 139,9 %. Esto le permite estar en el top 15 del acumulado general de las marcas de vehículos más vendidas en Colombia.

A diferencia de marcas enfocadas exclusivamente en automóviles de pasajeros, Dongfeng construyó una base sólida en el país gracias a su portafolio de camiones livianos, medianos, vans y pic-ups.

A esto se le debe sumar la ofensiva en el mercado con los automóviles y SUVs eléctricos. Dongfeng también compite con precios, destacando versiones accesibles para los compradores.

MG (Morris Garages)

MG 3Hybrid plus. Foto: Suministrada a Semana

Esta marca creció en un 152 % cuando pasó de matricular 1.037 unidades en 2025 a 3.982 en 2026, permitiéndole destacar en un 152 %.

En los últimos años, MG se consolidó gracias a sus alianzas estratégicas que le dieron la visibilidad en algunas de las vitrinas más importantes del país. A esto se le suma su estrategia deportiva, tecnológica y juvenil relacionada con su ofensiva con vehículos híbridos y eléctricos.

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