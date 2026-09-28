CONFIDENCIALES

Embajada de China reporta aumento de visas de colombianos a ese país. Esto dijo

Cada vez más connacionales quieren visitar al gigante asiático.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
28 de septiembre de 2026 a las 3:37 p. m.
La embajada ha pedido que las solicitudes de viaje a ese país se hagan con tiempo.
La embajada ha pedido que las solicitudes de viaje a ese país se hagan con tiempo. Foto: Adobe Stock

La embajada de China en Colombia publicó un dato que genera sorpresa. Según la sede diplomática, el número de colombianos que han viajado a ese país ha aumentado de manera considerable.

En un trino, la embajada asegura que “el interés de los ciudadanos colombianos por viajar a China ha alcanzado niveles muy elevados. A fecha de 9 de septiembre de este año, el número de visas expedidas por la Embajada de China en Colombia ya ha superado el total de todo el año pasado”.

La embajada ha pedido que las solicitudes de viaje a ese país se hagan con tiempo. “Deben presentarse como mínimo con 3 semanas de anticipación y menos de 90 días antes de la salida del solicitante hacia China”, aseguran.